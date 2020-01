Prefeito anuncia incorporação de 300 novos ônibus

Manaus- O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, anunciou a incorporação de 300 novos ônibus ao transporte coletivo público a partir de junho deste ano. Oito deles, modernos e com ar-condicionado, já estão em circulação em caráter experimental. O gestor garantiu, também, a reforma dos terminais de integração, incluindo o T1, e a reativação de corredores exclusivos para ônibus. As medidas de intervenção no sistema foram apresentadas nesta quinta-feira (23), na sede da Prefeitura de Manaus, localizada na Zona Oeste.

“Manaus merece um sistema de transporte coletivo melhor e eu não posso deixar o governo com esse passivo”, disse o prefeito.

Entre as ações anunciadas, estão, ainda, a implantação do Comitê Gestor do Sistema de Bilhetagem Eletrônica, em substituição ao controle da intervenção; a licitação dos executivos e alternativos; além de melhoria na governança do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), presidido pelo ex-interventor do sistema, Francisco Bezerra.

“Em respeito à Câmara Municipal de Manaus, todos os números do relatório final de intervenção serão discutidos e avaliados junto aos colegas vereadores, quando se iniciar o ano legislativo”, informou Arthur. “Vamos entregar dois grandes anéis viários, no Manoa e na avenida Constantino Nery, e queremos um regime novo transporte coletivo, com melhorias efetivas aos usuários”, declarou.

No período 180 dias, de 22/7/2019 a 20/1/2020, enquanto durou a intervenção financeira no Sistema de Transporte Coletivo, prevista nos decretos 4.503, de 22 de julho de 2019, e 4.525, de 6 de agosto de 2019, a prefeitura operou, aproximadamente, R$ 204,7 milhões, oriundos do Sistema de Bilhetagem Eletrônica (SBE). Desse total, R$ 61,8 milhões representam o aporte feito pelo tesouro municipal para que se pudesse promover o equilíbrio nas contas do sistema.

Na solenidade, o vereador Jaíldo dos Rodoviários (PCdoB) falou sobre o papel do sindicato dos rodoviários no processo. “A categoria queria que a intervenção continuasse, pois os pagamentos da categoria não atrasaram. Recebemos em dia, sem atrasos e com apoio dos vereadores. Todos receberam seus salários em dia e com isso ganha o trabalhador, os usuários do transporte público e a população manauara”, disse o vereador.

Os recursos foram utilizados, quase que em sua totalidade, para pagamento salarial dos funcionários das empresas de transporte, entre outros benefícios e encargos. Outras despesas pagas com os recursos da intervenção foram na aquisição de combustível, pagamento dos alternativos, entre outros custos operacionais do transporte coletivo.

“Na intervenção, nossa prioridade foi pagar em dia os trabalhadores do sistema. Aliás, a primeira coisa que se faz para um governo dar certo é o ajuste financeiro e Manaus é exemplo nesse quesito”, justificou o prefeito Arthur.

Outras despesas pagas com os recursos da intervenção foram na aquisição de combustível, pagamento dos alternativos, entre outros custos operacionais do transporte coletivo. "Fizemos tudo com o valor arrecadado pelas passagens atuais. Aumento da tarifa não está na cogitação de ninguém aqui, isso mudou muito na nossa gestão", disse o prefeito, completando que é preciso "universalizar" o uso do cartão eletrônico para pagamento da tarifa, pondo fim à falta de troco.

*Com informações da assessoria