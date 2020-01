FMS recebe arrecadações da Corrida Internacional Cidade de Manaus

Manaus - Pelo terceiro ano seguido, a Secretaria Municipal de Juventude Esporte e Lazer (Semjel) destinou ao Fundo Manaus Solidária os donativos arrecadados na 10ª edição da Corrida Internacional Cidade de Manaus. O evento, realizado no dia 24 de outubro do ano passado, reuniu mais de 10 mil pessoas no Complexo Turístico Ponta Negra, zona Oeste, e além de promover a solidariedade - com a doação de fraldas descartáveis e leite em pó – foi uma das ações da Prefeitura de Manaus, na celebração dos 350 anos da capital.

Os donativos arrecadados e repassados ao Fundo Manaus Solidária nesta quinta-feira (23) serão doados para instituições de caridade cadastradas ou para pessoas, reconhecidas pelo Serviço Social, em situação de vulnerabilidade social. Para a presidente do Manaus Solidária, a primeira-dama Elisabeth Valeiko Ribeiro, o repasse da doação demonstra a compreensão que a Semjel tem de que o Fundo Manaus tem as condições adequadas para destinar os itens doados.

“Fico muito feliz por, pelo terceiro ano, a Semjel destinar as doações da Corrida Internacional Cidade de Manaus ao Fundo Manaus Solidária. Agradeço a todas as pessoas que foram doar. É um gesto de carinho, amor e solidariedade que é supervalorizado por nós aqui da Prefeitura de Manaus. Agradeço ao secretário João Carlos, ao prefeito Arthur Neto por nos permitir realizar atividades como a corrida e à cidade de Manaus, que colaborou e colabora com doações que são sempre muito bem-vindas e necessárias”, disse Elisabeth.

De acordo com o secretário da Semjel, João Carlos a décima edição da corrida foi superior às arrecadações dos anos anteriores e, conforme ele, isso demonstra que a população tem confiado ano a ano no trabalho desenvolvido pela prefeitura e pelo Fundo Manaus Solidária, que faz chegar as doações às pessoas mais humildes.

"Conseguimos chegar a um recorde por causa da população que tem um coração muito generoso. Chegamos a quase 3 mil itens e ficamos muito agradecidos de poder entregar esse material nas mãos da presidente do Fundo Manaus Solidária, que com certeza irá auxiliar pessoas que realmente precisam", afirmou João Carlos, que também salientou que a Semjel realizará atividades semelhantes de arrecadação no decorrer deste ano.