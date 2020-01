UEA inicia dia 27 matrículas dos aprovados na 2° chamado do Vestibular

A Universidade do Estado do Amazonas (UEA) divulga que o período de matrícula para os candidatos classificados na 2ª chamada do Vestibular e Sistema de Ingresso Seriado (SIS) 2019, acesso 2020, será de 27 a 29 de janeiro. Os editais de Matrícula Institucional nº 04 e nº 05/2020-GR/UEA, lista dos convocados e formulários, se encontram publicados no portal da UEA.

A primeira etapa de matrícula destina-se somente aos candidatos classificados para os cursos que terão início das aulas no primeiro semestre de 2020. Os candidatos convocados para apresentação de documentação deverão imprimir e preencher o formulário “Ficha de Identificação do Candidato”, que se encontra disponível no Portal da UEA, e apresentá-lo, juntamente com a respectiva documentação exigida, na Unidade Acadêmica na qual o curso está sendo ofertado.

Os candidatos convocados para os cursos que iniciarão no primeiro semestre de 2020 da área de Saúde – Enfermagem, Medicina, Odontologia e Licenciatura em Educação Física – deverão, no período de 27 e 28 de janeiro 2020, realizar o cadastro no portal do calouro, no endereço www.uea.edu.br, e anexar a documentação de matrícula exigida nos editais nº 071/2019-GR/UEA (SIS) e Edital nº 072/2019-GR/UEA (Vestibular), agendando data e hora para o comparecimento na Escola Superior de Ciências da Saúde, conforme manual contido na referida página.

O preenchimento do cadastro no portal do calouro não assegura a matrícula institucional do candidato, sendo este preenchimento apenas um dos requisitos. Os candidatos convocados para os cursos da área de saúde Enfermagem, Medicina, Odontologia e Licenciatura em Educação Física deverão obrigatoriamente comparecer para a Recepção de Documentos no período de 29 a 31 de janeiro 2020, no local e datas especificadas no item 1, subitem 1.1, do Edital de Matrícula nº 04/2020-GR/UEA.

A documentação exigida para a Matrícula Institucional encontra-se estabelecida no item 14, subitem 14.3, respectivamente do Edital nº 071/2019-GR/UEA (Vestibular) e Edital nº 72/2019-GR/UEA (SIS).

Caso haja possibilidade de novas convocações dos subsequentes classificados, por conveniência e oportunidade, estas serão realizadas de acordo com Edital de Matrícula Institucional que será publicado e divulgado a partir de 13 de fevereiro de 2020.

Os candidatos classificados para os cursos que terão início no segundo semestre 2020 deverão realizar matrícula institucional na segunda etapa, cujo Edital de Matrícula será publicado a partir do dia 23 de abril.

