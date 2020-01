Candidata a Rainha do Guaraná desaparece em Manaus

Digeane de Oliveira da Silva, de 19 anos, desapareceu em Manaus no último dia 15. A jovem veio para a capital pela primeira vez | Foto: Divulgação

Manaus – Moradora do município de Maués (a 276 km de Manaus), Digeane de Oliveira da Silva, de 19 anos, desapareceu em Manaus no dia 15 de janeiro. A jovem veio para a capital, pela primeira vez, acompanhada da mãe Elaine de Oliveira.

A mulher foi vista pela última vez saindo da casa da irmã, localizada na rua Boa Vista, bairro São Raimundo, Zona Oeste da cidade.

Digeane estava sendo cotada para ser candidata a rainha do Guaraná em 2020, festa típica do município. Morena, de cabelos longos e pretos, estatura baixa, Digeane é uma típica moça de interior, de acordo com sua mãe.

“Não tenho dinheiro, emprestei R$200 para viajar a Manaus e resolver alguns problemas rápidos. Minha filha é linda. Peço a Deus que ela esteja viva e bem. Nossas passagens estavam marcadas para domingo (26), como irei retornar sem minha filha? Sou de Maués, não sei andar em cidade grande. Já pedi ajuda da polícia e, agora, preciso da imprensa. Só quero encontrar minha filha e levá-la para casa”, disse.

A mulher recebeu denúncias anônimas de que a filha tinha sido vista no bairro Educandos, Zona Sul. A publicação dessa matéria, a jovem ainda não tinha sido encontrada.

Se você tiver qualquer informação sobre Digeane, entre em contato pelo número (92) 98445-9863 e fale com Elaine. Ou pode ligar para os servidores da Deops pelo número (92) 3214-2268.

A Deops está situada nas dependências da Delegacia Geral, localizada na avenida Pedro Teixeira, 180, bairro Dom Pedro, em frente ao Centro de Convenções Professor Gilberto Mestrinho (Sambódromo), Zona Centro-Oeste da capital amazonense.