Inclusão: Wilson Lima entrega veículos e 250 cadeiras de rodas

As 250 cadeiras de rodas universal e mais cinco veículos foram entregues na solenidade | Foto: Bruna Oliveira

Manaus - Em continuidade às ações do mês, com o “Janeiro + inclusão”, na manhã desta sexta-feira (24), o governador do Amazonas Wilson Lima entregou 250 cadeiras de rodas universais e cinco veículos para entidades sociais. O evento aconteceu no Centro de Convivência da Família Padre Pedro Vignola, localizado na rua Gandú, bairro Cidade Nova, Zona Norte de Manaus.



As pessoas contempladas estão cadastradas no Núcleo da Pessoa com Deficiência, da Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc). Ao todo foram entregues mais de R$ 600 mil em veículos, bens de consumo e permanentes, para cinco Organizações da Sociedade civil (OSCs), por meio do Fundo de Promoção Social e Erradicação da Pobreza (FPS).

Wilson Lima destacou as ações voltadas para a pessoa com deficiência no Estado. A programação do “Janeiro + inclusão” é totalmente voltada para prestar serviços às pessoas com deficiência (PCD’s).

Os veículos entregues foram duas Van's e três Pick up's | Foto: Bruna Oliveira

“Estamos encerrando a semana com uma atividade única e significativa que é a pauta da inclusão. Essa entrega de 250 cadeiras universais vai beneficiar muitas vidas. Havia gente que estava há mais de cinco anos esperando por uma cadeira confortável, que ajudasse na locomoção e recebessem um pouco mais de qualidade de vida”, disse Wilson.

Os cinco veículos, sendo duas do modelo VAN e três Pick Up's, foram entregues para a Associação Núcleo de Assistência à Criança e à Família em Risco (NACER), o Instituto Jovens do Futuro, o Instituto Transformando Vidas e a Casa do idoso São Vicente de Paula. Wilson Lima destacou a importância do trabalho de associações e institutos voltados para pessoas com deficiência e o idoso.

"Esses cinco veículos vão ajudar as instituições que atendem essas pessoas. Sabemos que quase 100% das instituições dependem de voluntários, de recursos doados e apoio do poder público. Nós não vamos deixar nenhuma instituição na mão. Tudo o que o Estado puder fazer, vai fazer", enfatizou Lima.

Um dos contemplados espera há mais de um ano pela troca de cadeira | Foto: Bruna Oliveira

João Romão, o presidente da Casa do idoso São Vicente de Paula, recebeu a chave do veículo durante a solenidade nesta manhã. Emocionado, contou que há anos precisavam do transporte.

“Estávamos precisando do carro há anos. Temos 26 idosos que precisam do carro para irem ao médico, marcar consultas e receber os benefícios. Vai ser muito útil, veio no momento certo”, disse agradecido.

Wilson Lima destaca que a pauta de inclusão é tratada como prioridade no atual governo e que deseja fazer mais investimentos.

A Secretaria de Estado de Direitos com Deficiência (Seped), informou que 13.585 pessoas (com base nos dados de janeiro de 2019) têm algum tipo de deficiência no Amazonas.

Cleiton Mendes, de 42 anos, usa cadeira de rodas há 2 anos e quatro meses. Ele foi um dos contemplados. “Foi uma boa surpresa, fiquei muito feliz. Minha qualidade de vida vai dar um salto”, disse grato.

As cadeiras atendem ao modelo de conforto para as pessoas com deficiência | Foto: Bruna Oliveira

Outros serviços



Foram oferecidos durante o evento o cadastramento para emissão dos passes intermunicipal e interestadual, cadastro da Pessoa com Deficiência no Sistema Sejusc, emissão de 1ª e 2ª via de RG, cinoterapia, orientações jurídicas da Defensoria Pública e sobre o acesso a benefícios sociais.

O evento contou ainda com atendimento de enfermagem, aferição de pressão e glicemia, palestras sobre higiene pessoal voltadas para pessoas com deficiência e o circuito motor - atividade terapêutica que estimula a coordenação motora em crianças com deficiência.

