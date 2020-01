Caso Miriam: familiares de grávida morta fazem manifestação em Manaus

Manaus - A família e amigos da grávida Miriam Morais da Cruz, que tinha 21 anos , que foi assassinada com nove facadas, há oito dias, realizaram uma manifestação no início da noite desta sexta-feira (24). O local da mobilização foi na avenida Camapuã, ao lado do T4, zona Leste de Manaus. Com cartazes, camisas personalizadas e carro de som, familiares pediram Justiça.

Os manifestantes atearam fogo em pneus, como forma de protesto contra os responsáveis pelo caso. De acordo com o irmão da vítima Eliony Morais, responsável pela organização do ato, o intuito da movimentação é não deixar o caso ser esquecido, e que a justiça seja feita.

“O objetivo da nossa manifestação foi chamar a atenção para que esse crime não fique impune. Que as autoridades busquem e encontrem esse cara que matou minha irmã, porque se deixarmos essa situação cair no esquecimento, será mais um crime que ficará sem solução. E não é o que nós queremos, nós (família) queremos que ele pague pelo o que fez”, declarou o irmão.

Durante essa semana, o caso teve uma nova repercussão após a polícia passar a divulgar a foto do suposto assassino, Roberto Brito, de 25 anos, continua foragido . O homem permanece desaparecido, desde o assassinato da jovem de 21 anos.

