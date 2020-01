Ano letivo nas escolas estaduais começa no dia 6 de fevereiro no AM

Manaus- Inicia no dia 6 de fevereiro o ano letivo para toda a rede estadual de ensino. A abertura das atividades acontece no dia 5 do próximo mês, no Centro de Convenções Amazonas Vasco Vasques (CCVAA), na Zona Oeste de Manaus. Em 2020, o ano letivo terminará em 14 de dezembro, somando 200 dias letivos, divididos em quatro bimestres. O recesso escolar ocorre entre os dias 26 de junho e 5 de julho.

O calendário escolar oficial, divulgado e distribuído para todas as escolas da rede estadual de ensino, instituições parceiras e coordenadorias Distritais de Educação (CDEs) e Regionais de Educação, está disponível no link: https://bit.ly/38D38d0.

De acordo com a diretora do Departamento de Política e Programas Educacionais (Deppe), Hellen Matuti, o calendário de 2020 foi elaborado por uma comissão, instituída por meio da Portaria GS Nº 951, de 10 de outubro de 2019.

Planejamento

Os planejamentos bimestrais acontecerão quatro vezes durante o ano, nos dias 5 de fevereiro, 24 de abril, 15 de julho e 25 de setembro.

*Com informações da assessoria