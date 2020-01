Mudança para placa Mercosul não é obrigatória para todos os veículos

Manaus- O Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Amazonas (Detran-AM) esclarece que o prazo de 31 de janeiro para implantação da Placa Mercosul, estabelecido pelo Conselho Nacional de Trânsito (Contran), não obriga todos proprietários de veículos a trocarem para o novo modelo de imediato, com exceção de casos específicos. O prazo refere-se aos Detrans que ainda não aderiram ao novo modelo de placa. O Detran Amazonas adota o novo modelo desde dezembro de 2018.

A troca da placa é obrigatória para os veículos novos no primeiro emplacamento, transferência de propriedade, mudança para outro município ou estado e alteração de categoria. Também é obrigatória a placa em caso de roubo, furto, dano ou extravio.

O diretor-técnico do Detran-AM, Amurinê Tomaz, tranquiliza a população com relação à troca para o novo modelo. “É importante frisar que o Amazonas já trabalha com o sistema de padrão de placa Mercosul desde dezembro de 2018. A medida que passa a valer agora no dia 31 de janeiro é para que os Detrans que ainda não estão com o novo sistema em uso se adequem”, reforça.

Mercosul

Desde dezembro de 2018, o Detran-AM adota o modelo de placa padrão Mercosul. No Amazonas, desde a implantação até hoje, 138.576 veículos já adotaram ao novo modelo. A nova placa tem fundo branco, quatro letras e três números, dispostos de maneira aleatória.

A cor da combinação alfanumérica indica a categoria do veículo. A cor preta é para carros particulares. A vermelha é para táxis, veículos comerciais e de aprendizagem (autoescola). Azul é para carros oficiais e a verde para os de teste. O tom dourado identifica carros diplomáticos e o prateado, modelos de coleção. A nova placa tem o mesmo tamanho da cinza.

Todos os veículos devem ser identificados externamente com as placas na dianteira e na traseira. Com exceção para os veículos de duas e três rodas que são identificados apenas pela placa traseira.

*Com informações da assessoria