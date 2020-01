Teologia da libertação: fé e ação política a favor dos pobres

Detentor de uma das maiores honrarias concedidas a autoridades com ações de alto relevo no Estado, a Medalha da Ordem do Mérito Legislativo, da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), o padre Francisco Paulo Pinto, pároco da Igreja de Nossa Senhora de Lourdes, no Parque Dez, é um ilustre amazonense engajado, há 40 anos, no trabalho missionário na Amazônia. Nesta entrevista ao jornalista Juscelino Taketomi, editor da Coluna Contexto, o pároco fala de sua trajetória evangelizadora e detalha, com satisfação, a volta da Teologia da Libertação à cena política do País com a realização do recente Sínodo da Amazônia, em Roma.

Em Tempo – Quarenta anos de padre é muito tempo. Como começou a sua carreira?

Francisco Paulo Pinto - Meu trabalho na Igreja começou aos 15 anos de idade como catequista na Catedral Metropolitana. De lá até a minha ordenação sacerdotal, eu participava da EVEM, Equipe Volante Evangelizadora de Manaus. Éramos leigos, profissionais liberais, estudantes universitários que prestávamos serviço missionário na área de pastoral. Trabalhávamos na animação de grupos paroquiais com cursos, palestras, dinâmica e liderança, retiros. A nossa equipe atendia pedido dos párocos sobre cursos bíblicos, de liturgia, catequese e outros. Naquela época (1965), a cidade era pequena e a juventude vivia intensamente a vida paroquial.

Em Tempo – Então, a Igreja o influenciou a ser padre?

FPP - É provável que sim. Eu não queria ser padre, meu avô dizia que padre não faz carreira. Eu queria estudar Filosofia, motivado pela agitação política e pela Teologia da Libertação. Mas creio que a influência veio do exemplo dos padres e freiras franciscanos que trabalhavam na Colônia Antônio Aleixo. Foram 50 anos de amor ao próximo e desapego dos bens materiais. Na Universidade havia uma freira espanhola franciscana que sentava ao meu lado, era linda, parecia um anjo. Ela me convidou, assim como a outros colegas de turma, para visitar a Colônia, onde trabalhava com os hansenianos. Eu vivia muito envolvido com outras pastorais, mas fui. Depois que conheci o trabalho e a equipe missionária, nunca mais saí de lá. Eram homens e mulheres inteligentes, cultos, a maioria tinha mais de um curso universitário, deixaram seus países, Holanda, França, Alemanha, Espanha, Portugal, Suíça e Estados Unidos, para se meterem com nosso calor e nossa umidade, em um lugar inóspito, dedicando-se com esmero e carinho ao cuidado dos pacientes da hanseníase. Foi uma aula de humanidade que durou mais de uma década e mudou a minha compreensão do mundo e o meu foco existencial. Talvez, por isso, eu aceitei o convite dos padres para ingressar na vida franciscana.

Em Tempo – Foi difícil ser padre nestes quarenta anos?

FPP - Nunca é difícil ser padre quando se tem vocação. Quando o olhar de um homem ou de uma mulher alcança uma fronteira para além do mundo material ou de tudo que lhe é imediatamente sensível, motivados pela pessoa do Jesus transcendente e não simplesmente do Jesus histórico, viverá uma experiência inexplicável de realização humana, mesmo carregando suas imperfeições do dia a dia. Ora, se você está a serviço de uma causa, com a qual se harmoniza física e psicologicamente como pessoa, usará com determinação os atributos de sua razão e vontade para alcançar os melhores resultados, porque nesta causa está sua realização humana, afetiva e espiritual. Em pessoas dotadas de vocação à vida religiosa não existe lugar para o pessimismo existencial, muito menos para frustrações psicológicas. Vocação é crer no Jesus transcendente, fé que lhe projeta para além do mundo material. É como Jesus disse, “Vocês estão no mundo, mas não são do mundo”. A vocação à vida sacerdotal exige disciplina e organização mental, retidão moral, renúncia aos prazeres do mundo, humildade e discrição no agir e falar, estudo e oração todos os dias, a vida toda. Sem esses pressupostos, o eleito não sentirá os efeitos da graça de Deus e mudará o seu foco existencial.

Em Tempo – O senhor falou de um Jesus transcendente e histórico, qual a diferença?

FPP – Há muita discussão sobre o assunto. Mas o Jesus transcendente é estudado como o Jesus da fé, que leva o crente a chamar Jesus de Senhor e Salvador e tomar seus ensinamentos como regra de vida moral. Diferentemente, o Jesus histórico, como Bultmann e Barth, dois teólogos dialéticos, costumavam dizer, é aquele ao qual todos nós chegamos com nossas próprias pressuposições, predisposições e interesses próprios, fomentando variadas aplicações práticas de seus ensinamentos. Para muitos, é um Jesus pessoal, que se adequa às diferentes visões de mundo e fundamenta o discurso de variados pregadores. O que eu quis dizer é que a vocação sacerdotal pressupõe a crença na existência histórica de Jesus, vez que esta faz parte do plano divino, sem romper o cordão umbilical com a sua transcendência, – já que também é o filho de Deus –, pois é esta dimensão que dá sentido à vida religiosa, como no caso dos frades e freiras franciscanos que abandonaram o primeiro mundo em que viviam, para dedicar suas vidas aos hansenianos no Amazonas. Ou seja, desapegados do mundo, alegres e felizes, porque motivados por uma força espiritual. Ora, esta força dissipa quaisquer dificuldades geográficas, climáticas ou linguísticas e até mesmo supera sofrimentos como as doenças, a velhice e outras tribulações.

Em Tempo – Que trabalhos marcaram sua vida durante esse tempo?

FPP – Inicialmente, fui formado para trabalhar com as vocações, embora tenha continuado o trabalho com os hansenianos. Dediquei vários anos à formação de seminaristas e fui diretor de um seminário por alguns anos. Nesse período, também lecionava no curso de segundo grau e no curso de teologia para seminaristas, tarefa que fazia parte do trabalho vocacional. Foi uma grande experiência porque tinha que estudar diariamente várias disciplinas para ministrar as aulas. Na sequência, assumi a missão de retirar os invasores de vários Igarapés da cidade para alocá-los no bairro de São José do Aleixo, que estava sendo construído pelo prefeito José Fernandes. Foi um grande desafio, que durou todo o ano de 1980. O prefeito me deu todo apoio com uma caçamba com motorista para remover os barracos do igarapé, uma caminhoneta também com motorista, uma assistente social e um engenheiro. Era difícil convencer as pessoas a saírem do igarapé e se mudarem para um lugar tão distante, onde ainda não tinha água encanada nem energia elétrica, nem ônibus nem asfalto. Mas com a promessa de que tudo isso seria implantado, elas iam. Removemos muita gente dos igarapés da Compensa, do Quarenta, do Lírio Vale e Vila da Prata. Dediquei também alguns anos à pastoral carcerária com alguns casais. Íamos todas as quintas-feiras e passávamos o dia em uma unidade prisional, no COMPAJ, no Puraquequara ou na antiga Penitenciária da 7 de Setembro. Depois, quando cheguei à paróquia de Nossa Senhora de Lourdes, adotamos a creche da Irmã Zélia no bairro Armando Mendes como nossa obra social. Durante todo o tempo em que ela permaneceu lá fazíamos coleta de alimentos não perecíveis no Natal e a partir de agosto do ano seguinte, para suprir as necessidades de alimentação das crianças. Toda a paróquia participava. Chegávamos a coletar entre seis e oito toneladas de alimentos, que ainda destinávamos para outras comunidades carentes da cidade.

Em Tempo – É difícil falar de Deus em um mundo de tanta maldade e injustiça?

FPP – A Igreja dedicou muito tempo à metafísica. Era imperioso moldar o mundo ocidental ao pensamento cristão. Mas, se a Igreja tivesse desde cedo construído uma ética cristã, a partir da teoria do livre arbítrio de Santo Agostinho, teria provocado um impacto de maior responsabilidade pessoal sobre os fiéis na construção da sociedade ocidental. O mal persiste no mundo, mas muitos poucos estudiosos ainda atribuem sua existência à Deus. Com exceção de alguns acadêmicos ateus que paradoxalmente dizem que o mal é culpa de Deus. Hoje, qualquer cidadão sabe que a maioria das desgraças humanas são da exclusiva responsabilidade do homem. A perversidade do animal predador persiste, apesar do avanço do processo civilizatório. Aparentemente, somos civilizados porque somos obrigados a viver em sociedade, que impõe as normas de convivência. Mas o animal predador persiste pois se trata de um estado latente, inerente à natureza humana. Ninguém pode suprimi-lo a não ser o próprio homem quando humanizado. O Estado pode domesticar os seres humanos com leis coativas, mas será incapaz de extirpar o instinto predador enraizado em sua natureza. A única força externa capaz de extirpar o mal da natureza humana é a força divina, como ensinava Agostinho. Este foi o projeto proposto por Jesus. Ele certamente não veio para criar modelos de sociedades novas, senão teria feito. Nem será com a aplicação do pensamento de filósofos como Hobbes, John Locke, Rousseau, Stuart Mill, Jeremy Bentham ou Marx, que o mal desaparecerá da natureza humana. Estes, e muitos outros, certamente contribuíram para a organização das sociedades ocidentais, mas quaisquer que sejam as regras de convivência ou o modelo de sociedade, o homem continuará com sua natureza predatória. O que pode dissipar a perversidade da natureza humana é o respeito pelo outro, a consciência de que todos somos transitórios e que temos um destino comum, princípios-objeto da pregação religiosa. Ou seja, o processo de humanização passa pela moral religiosa. Seria algo parecido com o que Immanuel Kant ensinou com seus imperativos categóricos. Disse ele, a conduta moral correta é aquela que pode ser universalizada, porque de tão boa ela será aceita por todos os homens de bem. Entre homens de bem não há lugar para o mal e, consequentemente, nenhuma injustiça ou opressão. Creio que o desafio futuro da Igreja será apresentar a moral e a ética cristãs como proposta universal, as quais, conjugadas ao processo civilizatório, à cultura de respeito ao outro (como ensinou Emanuel Lévinas), de preservação da natureza, serão ferramentas poderosas de combate ao mal, o que certamente estimulará o processo de humanização. Tarefa desafiadora para este e para os próximos séculos.

Em Tempo – O senhor se diz simpático à Teologia da Libertação desde jovem. O recente Sínodo da Amazônia, realizado em Roma, trouxe novamente à baila a Teologia que agitou a América Latina nas décadas de 60 e 70 por sua luta política em favor dos pobres. Como o senhor analisa hoje a volta da Teologia da Libertação?

FPP – O Estado é laico e o direito de livre associação religiosa é constitucional. Nem o Estado pode interferir na agenda evangelizadora da Igreja, nem a Igreja, enquanto “associação privada civil de cidadãos em torno da fé religiosa” pode interferir na agenda do governo. Ou seja, a Igreja é livre para planejar sua ação evangelizadora desde que não atente contra a moral e os bons costumes (preceito constitucional). Assim, o fundamento de toda pregação cristã é a prática da justiça. Justiça, no sentido bíblico, é fazer a vontade de Deus. Essa vontade expressa por Jesus consiste em uma fraternidade universal, onde não exista lugar para a desigualdade social causada pelo egoísmo humano e geradora da guerra e do sofrimento. Tudo o que causa desigualdade e sofrimento aos seres humanos, como a corrupção, a miséria, ganância pela posse dos bens materiais, o desrespeito ao direito do outro, será objeto da pregação da Igreja. Tendo como pano de fundo essa motivação bíblica, a Igreja preparou uma agenda de proteção ao direito dos povos indígenas e de outras comunidades tradicionais, bem como a proteção de seu habitat, descritos no documento final do Sínodo da Amazônia. Um projeto de evangelização inclui como pano de fundo moral o debate sobre tudo que causa sofrimento aos seres humanos.