Defesa Civil registra sete ocorrências durante chuva em Manaus

Manaus - A Central de Emergência 199 da Defesa Civil da Prefeitura de Manaus recebeu até as 12h deste sábado (25), sete ocorrências na capital amazonense, em virtude da chuva. Os casos estão na programação de atendimentos pelas equipes técnicas do órgão municipal.

Até o final desta manhã, a central registrou duas ocorrências de deslizamento no bairro Cidade de Deus, um tombamento de árvore no bairro Nossa Senhora de Fátima, um desabamento de muro no Novo Aleixo, um desabamento de casa em Petrópolis, uma ocorrência de cratera no bairro Adrianópolis e um entupimento de bueiro no Amazonino Mendes.

O departamento de operação da Defesa Civil municipal informa que equipes já estão nos atendimentos das ocorrências e a Central de Emergência 199 segue em pronto atendimento 24h.

Conforme os dados dos Pluviômetros Automáticos da Defesa Civil instalados pela cidade, em parceria com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), a média de chuva até o fim da manhã deste sábado é de 55,2 mm.

Além dos pluviômetros, o monitoramento nas áreas de risco da cidade, no período chuvoso, é realizado diariamente pela Defesa Civil e conta com o reforço dos Núcleos de Proteção e Defesa Civis nas comunidades (Nupdecs), formados por voluntários.