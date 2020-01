Secretaria de justiça promove ações de amparo à população em Manaus

A entrevista conta com intérprete de libras. | Foto: Em Tempo

Manaus- O programa Conversa Franca de segunda-feira (20) saiu do estúdio da WEB TV EM TEMPO e foi conferir o dia a dia de uma das entrevistadas de 2019, Caroline Braz. A apresentadora Tatiana Sobreira esteve no Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), acompanhando a rotina da defensora pública e secretária de Estado. Lá comentaram as ações realizadas pela Secretaria de Justiça (Sejusc), em 2019, e os planos para este ano.

A secretária vem ocupando um lugar de destaque no Amazonas, uma vez que muitas atividades direcionadas à mulher, idosos, deficientes e imigrantes têm sido executadas com êxito, resultando na satisfação da população, que a expressa através das redes sociais com comentários de gratidão e reconhecimento.

A população expressa sua satisfação no perfil da Sejusc | Foto: Reprodução

Balanço das atividades de 2019

A secretária revela que quando começou a gestão e foi ao CIPDI se deparou com um ambiente físico deteriorado e uma equipe reduzida de profissionais, e percebeu que isso influenciava na recepção do idoso, que não se sentia seguro e acolhido no ambiente.

A partir disso, em parceria com a Secretaria de Administração Penitenciária do Amazonas (Seap), começaram o projeto de revitalização com mão de obra de detentos, proporcionando, assim, benefícios para o espaço de atendimento e o processo de ressocialização dos presos.

Atualmente, o centro de proteção vive uma nova realidade, com uma equipe de 5 profissionais, garantindo atendimento de qualidade e passando segurança e confiança para os idosos, que por vezes chegam aflitos e desnorteados.

Um dos serviços de apoio realizados diz respeito a resolução de conflitos, geralmente relacionados com conflitos familiares, onde há um parente se aproveitando de algum benefício do idoso e este, vulnerável fisicamente e psicologicamente reluta denunciar por medo. Diante dessas situações, eles oferecem audiências de conciliação, a fim de solucionar os problemas de maneira pacífica, para que não haja necessidade de processos criminais.

A secretária também aponta ações relativas a outras pautas como a das mulheres, dos deficientes e imigrantes. Um exemplo é a construção de barracas nas redondezas da rodoviária na operação "Acolhida", que busca amparar e dar assistência aos imigrantes venezuelanos. Além disso, o interior do estado também se beneficiou, com o financiamento de 26 organizações da sociedade civil (OSC).

Este ano

Para 2020, a secretária planeja vários projetos, entre eles a expansão da rede de proteção a mulher, idoso, crianças e deficientes para seis municípios, propagando serviços e informações para a população do interior.

Localização e canais de denúncia

Em casos de necessidades, o idoso manauara pode comparecer ao Centro Integrado de Proteção e Defesa da Pessoa Idosa (CIPDI), localizado na rua do Comércio, no bairro Parque 10, ou ligar para uma das centrais de denúncia pelos números: 165, 121 e 100. A Sejusc fica localizada na rua Bento Maciel, bairro Adrianópolis.

Para mais informações, confira a entrevista com intérprete de libra na íntegra:

Colaborou equipe WEB TV EM TEMPO*