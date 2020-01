Vídeo: incêndio atinge centro comercial no Coroado

Corpo de Bombeiros estão no local para conter as chamas | Foto: Divulgação

Manaus - Um incêndio de grandes proporções atingiu um centro comercial na noite deste sábado (25). O imóvel, que tem três andares, fica localizado no Santo Antônio, esquina com a rua Paulo Lopes (antiga rua amazonas), bairro Coroado 2, Zona Leste de Manaus.

Segundo os moradores, o incêndio começou por volta das 18h40. Os populares do bairro se reuniram para ajudar os proprietários do local a retirar os móveis.

Ainda conforme os moradores, a estrutura da casa está comprometida, correndo risco de desabar. Três viaturas do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazomas (CBMAM), sendo duas Auto Bomba tanque (ABT) e um Apoio Rápido (AR), estão no local para combater as chamas.

Policiais militares da 11ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) também foram acionadas para atender a ocorrência.

Veja o vídeo feito pelos moradores: