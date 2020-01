Chuva causa transtornos a moradores no Santa Etelvina

Via Alagada de Manuas | Foto: Erica Aquino

Manaus - O período de chuva causa estragos em várias partes de Manaus. A comunidade da rua Acaica, no Santa Etelvina, Zona Norte, sofre com problemas de alagação. segundo os moradores, a água chega a invadir as casas causando transtornos.

Por conta de acumulo de lixo em bueiros, a rua Acaica fica tomada por água. A autônoma Maria Lúcia, de 60 anos, conta os prejuízos causados pela inundação e pede socorro. “Toda vez é um sofrimento. A casa dela é prejudicada porque passa por cima, alaga tudo”, conta.

De acordo com o técnico de informática William Pinheiro, de 32 anos, além dos estragos causados nas residências, ainda acontece o desgaste do asfalto. “O pouco asfalto que tem está acabando cada vez que chove”, relatou.

A rua fica completamente alagada durante o período de chuva | Foto: Erica Aquino

Maria Lúcia comentou, ainda, que já foi ao órgão público responsável e descobriu que a rua está asfaltada, mas a realidade da comunidade é outra. Moradores solicitam das autoridades competentes responsáveis o devido apoio e retorno.

Posicionamento

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) informou que atualmente o bairro Santa Etelvina recebe obras da Prefeitura de Manaus e confirma que a rua Acaiaca está na agenda dos serviços.

