Recém-casado, motorista de aplicativo morre durante acidente em Manaus

Leandro estava trabalhando como motorista de aplicativo no momento em que ocorreu o acidente | Foto: Divulgação

Manaus – O motorista de aplicativo Leandro Soares, de 30 anos, morreu em um acidente de trânsito, no cruzamento da avenida Tarumã com a rua Major Gabriel, na Praça 14, na Zona Sul de Manaus. O fato aconteceu na madrugada deste domingo (26).

De acordo com testemunhas, Leandro estava em uma corrida pelo aplicativo quando colidiu com um Ford Ka prata. Com a gravidade da colisão , o carro de Leandro, modelo HB20 preta, capotou e ele acabou batendo a cabeça.

A passageira não teve a identidade revelada, mas, conforme informações, ela quebrou o tornozelo. O condutor e os passageiros do outro veículo não tiveram ferimentos.

Leandro foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Pronto-Socorro João Lúcio, na Zona Leste, porém, não resistiu e morreu pela manhã.

Comoção

Familiares e amigos lamentam a morte do motorista de aplicativo. Leandro deixou esposa e uma filha de sete anos. Apesar de estarem juntos há alguns anos, ele e a companheira oficializaram a união em dezembro do ano passado.