Mural colaborativo será lançado pela Águas de Manaus na zona Oeste

A concessionária Águas de Manaus vai lançar, no próximo dia 29 de janeiro, um mural colaborativo na área do reservatório da Ponta Negra, localizado na Zona Oeste. Como forma de homenagear e dar visibilidade ao cenário artístico regional, a empresa convidou grafiteiros com renomada atuação na capital para contribuir com a intervenção artística na mesma área do reservatório onde já existe o grafite “Mãe das Águas”.

Desde o ano passado, a área do reservatório conta com o grafite intitulado “Mãe das Águas” de autoria do artista Raiz Campos. Desde que começou a ser desenhada, a arte vem chamando a atenção de quem passa pelo local. A iniciativa do mural e do grafite representam um presente da Águas de Manaus para os moradores da cidade e turistas.

A ação da Águas de Manaus faz parte do projeto “Manaus no Coração”, que teve início no mês de outubro de 2019 com uma série de atividades gratuitas para a população, que proporcionam oportunidades voltadas para o empreendedorismo, lazer, esporte, cultura, educação, capacitação profissional e bem-estar social.

O lançamento será realizado no Reservatório da Ponta Negra, localizado na Avenida Coronel Teixeira, zona Oeste, ás 10h.





Com informações da Assessoria