Revitalizada, Praça do Caranguejo é entregue no valor de R$ 415 mil

A praça foi totalmente revitalizada | Foto: Leonardo Mota

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, entregou, na manhã desta segunda-feira (27), as obras de revitalização da praça do Eldorado, localizada no bairro Parque 10 de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus. O valor da revitalização foi de R$ 415 mil.

Popularmente conhecido como 'Praça do Caranguejo', o local é um ponto de lazer para os moradores do entorno e de outros bairros adjacentes. Com bares e restaurantes, o local agrada a todos os públicos. O trabalho de revitalização teve início em 2019 e em dezembro foi vistoriado pelo prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto.

Durante a solenidade, Arthur enfatizou as obras voltadas para o lazer e comodidade das famílias. "Aqui acontecem vários encontros de famílias, seja para assistir um futebol ou mesmo para reencontrar os amigos. O valor para a revitalização completa foi barato. Ela está bonita. Acompanhei todas as fases e pretendemos expandir para mais praças da cidade. O lazer é importante e essencial para as famílias. Aqui é um lugar para congregar famílias ", destacou o prefeito.

O micro empreendedor José Diogenes trabalha há 16 anos na Praça do Caranguejo com o aluguel de brinquedos infantis. Ele comentou que aguardava há anos pela revitalização da área.

O micro empreendedor esperava há 16 anos pela reforma da praça do Eldorado | Foto: Leonardo Mota

"Vai me ajudar muito. Vai organizar o espaço também porque aqui estava muito bagunçado, muitas cadeiras e mesas impediam do pedestre transitar dentro da praça. Muitas famílias frequentam aqui, na sua maioria vêm com crianças. Vai ser ótimo ter um espaço para elas. A praça estava precisando mesmo de uma melhorada", disse o trabalhador agradecido.

O trabalho de revitalização consistiu na construção do retorno de pavimento de concreto e um estacionamento com 16 vagas. O local, que antes tinha a cor rosa, ganhou nova pintura, dessa vez em tons verdes. O piso e ladrilho foram trocados, novos bancos de concretos e lixeiras de material seletiva foram colocados na praça.

O serviço é importante, pois alguns moradores do local já denunciaram sobre o lixo acumulado nas calçadas durante o amanhecer. Segundo eles, na sua maioria deixados pelos donos dos estabelecimentos e frequentadores da praça.

O serviço de coleta ajudará na permanência do local limpo para os frequentadores | Foto: Leonardo Mota

Segurança

Arthur destacou que a segurança do local será reforçada, mas, que depende da resposta da Secretaria de Segurança Pública do Estado do Amazonas (SSP-AM). O prefeito ressaltou ainda que a área da segurança é primordial para que lugares públicos, como a Praça do Caranguejo, conhecida popularmente, sejam mais segura.

A reinauguração aconteceu na manhã desta segunda-feira (27) | Foto: Leonardo Mota

"Queremos a segurança das famílias que frequentam o local. É preciso uma boa vontade do governador Wilson Lima com relação a isso, o que pelo menos eu vejo. É preciso que cuidem de um espaço que vai atrair visitantes, que, consequentemente, precisam de segurança ao frequentar um local público", analisou Arthur.

Espaço para as crianças

O espaço Kids agradou aos pais que estavam na reinauguração da praça | Foto: Leonardo Mota

Um espaço totalmente voltado para as crianças foi inaugurado na praça. Além dos aluguéis de brinquedos, os pais poderão desfrutar de um ambiente gratuito. O local recebeu um escorregador, rede de escalar, um carrossel de ferro, casinha de madeira, uma gangorra tripla e caixa de areia.