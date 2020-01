Comunidade Monte Cristo reclama de saneamento e infraestrutura

Manaus – Moradores da comunidade Monte Cristo, localizada na rua Juarez Prado, Monte das Oliveiras, Zona Norte da capital, sofrem com problemas de infraestrutura. A rua da comunidade está em estado de precariedade. Pedaços de asfalto e areia dificultam a passagem dos moradores, e a falta de saneamento básico, expõe à população local ao risco de doenças.

Segundo informações dos comunitários, não há recapeamento na rua há anos. “Esses pedaços de asfalto que ainda existem, são do primeiro asfalto que colocaram há mais de 5 anos. Isso aqui só não está com muito buraco porque a população joga entulho para amenizar o buraco”, comenta a dona de casa Laura de Melo, de 53 anos.

Em tempos de chuva na cidade, a mobilidade e saúde da comunidade são prejudicadas. A falta de esgotos regularizados traz riscos à saúde com águas contaminadas.

Uma das crianças da comunidade estava com o pé enfaixado, durante a visita da equipe do Portal Em Tempo , devido a infecção que adquiriu na água suja que passa pelo local.

A dona de casa Lucineia Souza, de 43 anos, relata “nós temos muitas crianças na comunidade, e elas não podem brincar na rua devido as bactérias", comenta. “Tem uma creche aqui perto, as crianças passam em dia de chuva, as vezes o pai nem vem trazer por causa da lama que fica e empoça na outra rua. Fica igual um igarapé, bastante água”, completou a mulher.

O Militar Francisco Souza, de 43 anos, pegar transporte público também se torna uma dificuldade. “Que venham asfaltar nosso bairro, até o nosso transporte público é precário. Te, que ir la para fora sofrer assalto a luz do dia”, relata.

Posicionamento

Em nota, a empresa Águas de Manaus informou que o planejamento para implementação do serviço de esgotamento sanitário está sendo cumprindo conforme o previsto na meta contratual de concessão. Mesmo assim, a Águas de Manaus se compromete a acompanhar as demandas da comunidade Monte Cristo, no bairro Monte das Oliveiras, Zona Norte.