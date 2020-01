Chuva causa alagamentos e desabamentos em bairros de Manaus

Manaus - Durante a forte chuva, na manhã desta terça-feira (28), em Manaus, a Defesa Civil do município registrou três desabamentos, sendo uma casa de alvenaria e madeira no bairro Educandos, um muro de uma igreja no bairro Colônia Oliveira Machado e outro um barranco na Colônia Antônio Aleixo; duas crateras, sendo uma no Loteamento São Sebastião e outra no Colina do Aleixo.

A Defesa Civil registrou também dois riscos de desabamento: uma casa de madeira na Comunidade Sharp e uma casa de alvenaria no bairro Zumbi dos Palmares.

Segundo o pluviômetro do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), a incidência de chuva registrada foi de 76,2 mm de média para a cidade. Além disso, a chuva causou alagações em vários pontos da capital, dificultando o fluxo de veículos e pedestres.

O Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) também alerta para os condutores da presença de uma obra ocupando a avenida Constantino Nery, próximo ao Terminal de ônibus T1, sentido bairro. O IMMU informa também para os condutores tomarem cuidados pois a pista está molhada.