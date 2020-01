Corpo de homem é encontrado após acidente no Solimões

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado na tarde de segunda-feira (27), no município de Autazes (distante a 113 quilômetros de Manaus), após desaparecer no rio Solimões.

Segundo o Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Amazonas (CBMAM), três homens estavam pescando em uma embarcação do tipo rabeta na noite do último domingo (26). Outra embarcação passou pelo local e alagou a canoa dos três homens. Apenas um não conseguiu se salvar. O acidente aconteceu em frente ao centro do município.

Os bombeiros resgataram o corpo do homem e entregaram para o Instituto Médico Legal (IML) realizar os procedimentos cabíveis.