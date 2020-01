Não pagou conta d'água? Negocie a dívida de forma online em Manaus

Com o objetivo de trazer mais conforto aos seus clientes, a Aegea - uma das maiores companhias de saneamento do segmento privado do país, que atende um total de 7 milhões de pessoas em 49 cidades - lança um programa de negociação de dívidas totalmente digital. Inicialmente, é possível negociar débitos de três regiões: Águas de Manaus (Amazonas), Águas de Timon (Maranhão) e Águas de São Francisco (Pará).

Graças à parceria com a Acordo Certo, empresa de soluções financeiras, os interessados poderão quitar dívidas sem sair de casa, basta acessar o site, realizar um cadastro e fazer a negociação. Segundo Roberto Góis, diretor de novos negócios da Acordo Certo, a parceria é de grande importância, pois abre uma perspectiva ainda não explorada por ambas as partes. “A recuperação de crédito dos consumidores inadimplentes da concessionária via portal de forma automatizada irá colaborar para entendermos o comportamento dos consumidores e a inclusão desse novo canal”, conclui.

O diferencial da fintech é proporcionar o bem-estar financeiro ao consumidor inadimplente, oferecendo soluções amigáveis, sem ser invasiva, como os meios tradicionais. No Brasil, há 63 milhões de pessoas endividadas, que representam 450 bilhões de reais em recuperação.

*Com informações da assessoria