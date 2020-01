Poste quebra e esmaga técnico que trocava cabos de internet no AM

O corpo da vítima foi removido para o IML, em Manaus | Foto: Divulgação

Iranduba - O técnico em telecomunicações Matheus Maquiné da Silva morreu esmagado por um poste,na tarde desta terça-feira (28), quando trabalhava na manutenção de cabos de fibra óptica, no KM 40 da rodovia AM-070 - Manoel Urbano, em Iranduba, região metropolitana de Manaus.

Segundo policiais da 8ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), a vítima utilizava equipamentos de proteção e estava pendurada, quando a base do poste de concreto quebrou e caiu por cima do trabalhador.

"A vítima estava retirando os cabos de internet dos postes quando aconteceu o acidente de trabalho. O impressionante é que o poste quebrou bem na base e não apresentava nenhuma anormalidade ou marcas de acidente", informou o sargento Nagibe Pinto, da 8ªCIPM.

Ainda segundo o sargento, a vítima teve parte do corpo esmagado após o impacto.

"Infelizmente, foi uma fatalidade. Um lado do rosto do trabalhador ficou irreconhecível. A vítima usava até capacete, mas se soltou durante a queda", contou o policial.

Uma equipe do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC) foi encaminhada para o município e fez a perícia no local do acidente. O corpo de Matheus Maquiné foi removido para o Instituto Médico Legal (IML), na Zona Norte da capital amazonense.

O proprietário da empresa onde a vítima trabalhava também foi até o local do acidente e foi orientado pela equipe da 8ª CIPM a registrar o caso na 31ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Iranduba.

A equipe de reportagem aguarda o retorno da assessoria da Eletrobras sobre o incidente com o poste da concessionária, que já encaminhou o caso para o departamento responsável.