Quase 80 mil litros de água são usados para combater incêndio em usina

O incêndio atingiu a usina nesta quarta-feira (29) | Foto: Divulgação/Corpo de Bombeiros

Manaus - O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBM-AM) precisou utilizar 79 mil litros de água para combater o incêndio de grande proporção que atingiu, na manhã desta quarta-feira (29), uma usina de reciclagem na estrada do Puraquequara, na Zona Leste de Manaus.

Segundo o chefe de estado maior do CBM-AM, Jair Ruas Braga, 29 bombeiros participaram da ação de contenção das chamas, além de 13 viaturas, incluindo auto bombas tanques.

"Era um galpão com resíduos de reciclagem, um material de fácil propagação, mas o fogo foi controlado. Estamos na fase de rescaldo, uma fase que temos que trabalhar com segurança, por isso fizemos o isolamento da área. Estamos vendo as estratégias para que o controle seja total. O vento no local está forte e facilita a combustão”, explicou Braga.