Governo do Estado avalia plano de revitalização do Dimpe

Manaus- A Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação (Sedecti) deu início, na manhã desta quarta-feira (29), às discussões em torno do plano de reestruturação do Distrito Industrial de Microempresas e Empresas de Pequeno Porte do Amazonas (Dimpe) Ozias Monteiro Rodrigues. O assunto foi pauta de reunião do titular da Sedecti, Jório Veiga, com representantes da Associação das Indústrias Concessionárias do Dimpe (Adimpe) e da Frente Parlamentar do Cooperativismo no Amazonas (Frencoop/AM).

Segundo Veiga, o Governo do Estado, por meio da Sedecti, está avaliando a atual situação do Dimpe para definir um plano de revitalização desse centro de produção, localizado no km 7 da Estada do Turismo.

Os representantes da Adimpe e Frencoop apresentaram algumas questões que consideram importantes para a revitalização do Dimpe na área de infraestrutura e governança. Na ocasião, o secretário da Sedecti disse que o governo está aberto a propostas e sugestões de todos os segmentos envolvidos e que estejam voltados para o melhor funcionamento do Dimpe.

Inaugurado no dia 12 de dezembro de 2008, o Dimpe foi planejado com a tarefa de aumentar a competitividade das empresas do setor de micro e pequenas empresas, agregando maior oferta de emprego e renda na capital.

O distrito funciona nos moldes de um condomínio empresarial com lotes urbanizados dotados de infraestrutura completa que inclui central de secagem, unidade de tratamento de resíduos e líquidos, rede de esgoto, sistema de abastecimento de água, terraplanagem, drenagem pluvial e guarita. O complexo comporta galpões industriais, cada um com uma área de 450 metros quadrados de área construída.

*Com informações da assessoria