Prefeitura e Governo anunciam medidas de combate e prevenção ao vírus

Segundo o governo chinês, o vírus pode se modificar e ser transmitido mais facilmente | Foto: Reprodução

Manaus – O surto do coronavírus já deixou mais de 130 mortos e mais de seis mil pessoas infectadas em vários países do mundo. No Brasil, há pelo menos nove casos suspeitos de contaminação pelo vírus nos Estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Santa Catarina, São Paulo, Paraná e Ceará.

No Amazonas, apesar de não haver nenhum caso confirmado de contaminação pelo vírus, o médico infectologista Marcus Lacerda, que atua na Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) e na Fundação de Medicina Tropical Doutor Heitor Vieira Dourado (FMT-HVD), afirma que a grande movimentação de turistas devido ao Carnaval, que acontece em fevereiro em todo o país, e as viagens devido ao Ano Novo Chinês, podem contribuir com a chegada no vírus no Brasil.

No entanto, ele ressalta que ainda não há indícios para pânico. “Hoje toda a pessoa que tenha a síndrome gripal e que tenha vindo de algum local onde tenha havido a notificação do coronavírus ela potencialmente é suspeita. O que o governo faz é coletar o material para tentar isolar o vírus. Claro que com mais pessoas viajando temos o risco de introdução do vírus no Brasil”, diz.

Pouco se sabe sobre o 2019-nCoV, como é conhecido o coronavírus, e ainda não é claro o que permitiu o surgimento do novo vírus. O primeiro alerta da Organização Mundial da Saúde (OMS) foi emitido em dezembro de 2019, depois que autoridades notificaram casos de pneumonia em Wuhan, sétima maior cidade da China.

A suspeita é que o vírus tenha origem no consumo de serpentes e morcegos, comidas típicas da culinária da região. Autoridades de saúde de todos os países tentam evitar uma epidemia global. As cidades do Oriente estão em alerta vermelho e já estão na construção de dois novos hospitais na região para atender os moradores infectados pelo vírus.

Prefeitura dará início a uma campanha de conscientização para alertar a população sobre sintomas e prevenção da doença a partir desta quinta-feira (30) | Foto: Mário Oliveira/SEMCOM

Devido ao alerta de perigo iminente para a epidemia, anunciado pelo Governo Federal, a prefeitura de Manaus deu início, nesta quarta-feira (29), o plano de ação para o possível enfrentamento do novo Coronavírus. As Unidades Básicas de Saúde (UBS) da capital estão em alerta e preparadas para prestar o atendimento adequado à população.

Além disso, uma campanha de conscientização começa a circular em veículos de comunicação e nas redes sociais, a partir de hoje (30), para alertar a população sobre os sintomas e medidas de prevenção da doença.

Segundo o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, a Sala de Situação do município, instalada em 2018 para monitorar o avanço de casos de sarampo na cidade, não foi desativada e será de fundamental importância para fazer o monitoramento do surgimento de casos de infecções respiratórias causadas por esse novo vírus, que circula mundialmente.

“Estamos em alerta e as equipes da Secretaria Municipal de Saúde estão prontas para enfrentar, se necessário, mais essa batalha. Nosso pessoal vem sendo, cada vez mais, capacitado para combater doenças de avanço rápido, como o sarampo e o H1N1. Atualmente, já contamos com 23 UBSs de referência para o tratamento das Síndromes Gripais e vamos mapear, entre essas unidades, em quais serão estrategicamente centralizados os atendimentos ao novo vírus”, destaca.

Também será reforçado o estoque de material de proteção para os profissionais de saúde e usuários, como máscaras, luvas, álcool em gel, medicamentos para o tratamento dos sintomas, como analgésico, anti-inflamatório, antitérmico e soro de reidratação oral.

De acordo com a Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS), o estado está em alerta de precaução e prevenção do coronavírus desde novembro do ano passado, devido ao período chuvoso na região, que contribui para as síndromes gripais, características do vírus.

"Nós já começamos algumas ações direcionadas para ação, controle e identificação do vírus circulante nos casos que ocorrem. É importante lembrar que são casos importados. As medidas que o Estado do Amazonas e a FVS vem realizando abrangem também o coronavírus, tanto para as medidas de precaução e prevenção, quanto para os trabalhadores como população em geral”, afirma a chefe de Departamento de Vigilância Epidemiológica da FVS, Leila Alencar.

Wilson Lima anunciou a implantação do Comitê Estadual de Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios na última terça-feira (28) | Foto: Divulgação/Secom

Na última terça-feira (28), o Governo do Estado anunciou a implantação do Comitê Estadual de Resposta Rápida aos Vírus Respiratórios. Coordenado pela FVS, o comitê conta com representantes da área de saúde das esferas federal, estadual e municipal, e foi implantado seguindo determinação do governador Wilson Lima de alerta máximo para as síndromes gripais.

“Determinei à Secretaria de Saúde e à FVS que intensifiquem a vigilância e as orientações na rede de saúde, para que fiquem em alerta e se antecipem nas orientações de prevenção. Não temos casos do novo vírus no Amazonas, mas é importante instalar o Comitê e monitorar as síndromes gripais, nos mantermos vigilantes e já fazer uma aproximação com os todos órgãos envolvidos no âmbito federal, municipal, para fortalecer as ações de prevenção e controle”, afirmou Wilson Lima.

H1N1

Outra doença declarada como pandemia pela Organização Mundial da Saúde (OMS) completou uma década. A gripe suína conhecida como H1N1, aconteceu no ano de 2009. O surto matou cerca de 2 mil pessoas no Brasil. Igualmente ao coronavírus, os sintomas assemelham a uma gripe comum, porém com graves complicações.

O médico infectologista Marcus Lacerda diz que ainda não há indícios para pânico | Foto: Reprodução

Na época, o Amazonas ficou em alerta, com isso anteciparam a campanha de vacinação contra a gripe. Em 2018 foram notificados 17 casos e cerca de três mortes. Em 2019, ao todo 28 pessoas morreram e 666 casos havia a suspeita. A Campanha de vacinação tinha como alvo as grávidas, trabalhadores da saúde, idosos, indígenas, professores, crianças de 1 a 5 anos, pessoas com deficiência crônica e indivíduos presos.

A comparação do vírus atual com o tipo influenza não pode ser feita, pois, segundo o médico, todos são vírus que causam síndrome gripal, portanto, há uma semelhança na forma de transmissão. “O H1N1 costuma ter casos mais graves com maior número de letalidade. Pelo que sabemos, pelo menos 5% de pessoas que tiveram a confirmação do coronavírus, morreram. Ainda é muito cedo para a comparação”, explica o médico.