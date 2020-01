Caminhonete perde controle e causa grave acidente na AM-010

A colisão ocorreu entre dois veículos, um Oroch e um SW4 | Foto: Divulgação





Manaus – Durante a tarde desta quarta-feira (29), por volta de 13h, dois veículos se chocaram no quilômetro 178, da rodovia AM-010. O fato ocorreu nas proximidades da Vila de Lindóia, no município de Itacoatiara, distante 175,89 km em linha reta da capital do Amazonas. As vítimas sofreram apenas ferimentos leves.



Devido ao fato, a Polícia Militar de Itacoatiara foi acionada e deslocou uma viatura para dar apoio no acidente de trânsito. Conforme informações de policiais militares que acompanharam o ocorrido, a colisão ocorreu entre dois veículos, sendo um carro Renault Oroch, de cor branca, e uma caminhonete modelo Toyota SW4.

Um dos veículos ficou totalmente destruído | Foto: Divulgação





Conforme informações preliminares, o veículo Oroch - que vinha em sentido contrário - perdeu o controle da direção e acabou colidindo contra a SW4. No entanto, apesar da forte batida e dos estados dos veículos logo após a colisão, os motoristas e passageiros sofreram apenas ferimentos leves.

Os militares solicitaram o apoio do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e uma equipe de paramédicos foi deslocada até o local do acidente para prestar os primeiros socorros.