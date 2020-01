Manaus terá palestra sobre violência e LGBTfobia

Manaus- Nesta sexta-feira (31), a Secretaria de Estado de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania (Sejusc), realizará a palestra “Violência e LGBTfobia”, numa parceria com o Centro de Integração Empresa Escola (CIEE). O evento, direcionado para o programa “Aprendiz”, será no auditório da instituição, localizado na rua Paxiúbas, Conjunto Kissia, no bairro Dom Pedro, a partir das 14h.

Segundo a titular da Sejusc, Caroline Braz, o órgão será representado pela gerente de Diversidade de Gênero, Sebastiana Silva, que apresentará conceitos como contexto histórico, reivindicações de movimentos sociais LGBT, além de termos que devem ser utilizados corretamente.

Articulação

A Sejusc dispõe de uma Gerência de Diversidade de Gênero, que funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, na sede do órgão, na rua Bento Maciel, Conjunto Celetramazon, no bairro Adrianópolis.

O departamento tem como principal atividade coordenar a elaboração e implementação dos planos, programas e projetos relacionados aos direitos de lésbicas, gays, bissexuais, travestis e transexuais em âmbito estadual, bem como articular ações junto aos demais órgãos do poder público e sociedade civil.

