Grupo de motoristas de app repudia manifestação em frente à Aleam

Segundo o Grupo de motoristas, o ato em frente da Assembleia prejudicou o manauara no direito de ir e vir | Foto: Reprodução

Manaus - O grupo de motoristas de aplicativo denominado "Coletivo Adm Liderança Manaus", composto por 23 equipes, com 4.688 componentes enviou nota à imprensa repudiando a última manifestação feita em frente à Assembleia Legislativa do Amazonas (Aleam), na terça-feira (28), na Mário Ypiranga, Zona Sul de Manaus. A principal reivindicação é o alto preço da gasolina.

Outro questionamento dos motoristas na manifestação feita na Aleam é sobre o aparente arquivamento da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos combustíveis. A CPI apurava irregularidades nos preços da gasolina e adustíveis.



A manifestação deixou o trânsito congestionado em algumas vias da cidade. Agentes do Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para ajudar no fluxo.

Segundo a nota, a manifestação prejudicou os manauaras no ir e vir durante a manhã chuvosa e afirmou que o diálogo deve ser voltada para politicas publicas de imposto sobre os combustíveis.

A paralisação começou por volta das 8h da manhã na avenida Torquato Tapajós. Por volta das 9h, os motoristas foram em carreata para a frente Aleam | Foto: Leonardo Mota

Confira a nota na íntegra:

O Coletivo Adm Liderança Manaus repudia qualquer ação que venha prejudicar a mobilidade urbana da cidade de Manaus. Sempre buscamos o diálogo como a melhor saída para as crises que cercam os motorista de transportes por Apps.

O Coletivo Adm Liderança Manaus entende que o diálogo devem ser sempre voltado para as políticas públicas de imposto sobre os combustíveis: ICMS, PIS, COFINS, CIDE.

O Coletivo Adm Liderança Manaus, não apoia , não compactua com nenhuma ação que prejudique o direito de ir e vir, do cidadão que utiliza o transporte de massa para seu trabalho, consultas médicas e horários agendados. A cidade de Manaus em um dia comum, já é complicado, imagina se com chuva. A manifestação foi feita com os parlamentares em recesso. Pedimos desculpas aos manauaras por mais esse transtorno.

Comissão Adm Liderança Manaus.