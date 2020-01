Ipaam multa em R$ 1 milhão empresa responsável por incêndio

Manaus- Uma usina de reciclagem foi multada em R$ 1 milhão pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) por emissão atmosférica de gases tóxicos. A empresa foi autuada, nesta quarta-feira (29), devido ao incêndio ocorrido pela manhã na sede da empresa, localizada na avenida Colantino Aleixo, no Puraquequara, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o gerente de Fiscalização do Ipaam, Hermógenes Rabelo, a equipe técnica se deslocou ao local do incêndio e constatou que ocorria o ilícito ambiental. “Havia emissão atmosférica de gases tóxicos oriundos dos materiais que estavam lá em incineração. Em função disso, a empresa será multada em R$ 1 milhão por emissão desses gases, e também para que ela evite executar tarefas que possam causar riscos à saúde humana”, afirmou.

Após levantamento de documentação, a equipe técnica informou que, apesar da empresa possuir licenças ambientais para coleta, transporte e segregação de resíduos sólidos, a usina estava operando o incinerador sem autorização do órgão.

O Ipaam informou ainda que a empresa será notificada para apresentar o relatório circunstanciado do incidente e, após a liberação da área pelo Corpo de Bombeiros Militar, a equipe de fiscalização do Ipaam retornará ao local para análise e avaliação dos possíveis danos causados ao meio ambiente.

