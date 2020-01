Centro de tratamento indígena propõe novos métodos medicinais

Manaus - O programa Conversa Franca do dia 22 de janeiro deste ano visitou o Centro de Tratamento Indígena BAHSÉRIKOWI, onde a apresentadora Tatiana Sobreira conversou com o fundador sobre a história e missão do espaço.



Ivani Menezes, fundador do projeto, revela que o principal objetivo da inciativa - que começou há dois - é apresentar e promover a medicina indígena, que se contrapõe à ocidental por utilizar apenas produtos de origens naturais, tais como as ervas. O feito pretende romper o imaginário de que os tratamentos desenvolvidos pelos povos originários não têm relevância, uma vez que esse raciocínio segue uma lógica de método científico que não existe na dinâmica de produção de conhecimento indígena. Entretanto, ele ressalta que não estão aqui para brigar e sim buscar maneiras de dialogar com esses métodos.

Ademais, ele revela que o centro atende principalmente a população não indígena, em especial mulheres, uma vez que os povos originários já conhecem os métodos e receitas utilizados. As consultas são realizadas pelo pajé Manoel Tukano e custam R$ 50.

O centro de tratamento BAHSÉRIKOWI fica localizado na rua São Bernado Ramos, bairro Centro.

Confirma mais informações na entrevista:

*Colaborou WEB TV Em Tempo