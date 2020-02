Arthur Neto garante que 2020 será um ano de grandes obras em Manaus

Manaus - Chegando ao último ano de seu mandato, o prefeito Arthur Virgílio Neto anunciou que 2020 será de realização de grandes obras. “Nossa gestão foi pautada na Manaus do futuro, em ações que ultrapassem o meu mandato. O alicerce de todas as obras que iremos executar este ano, que para mim será o ápice do nosso trabalho, foi, sem dúvida, o equilíbrio fiscal”, destacou o prefeito.

E os principais projetos de infraestrutura em execução ou em licitação pela Prefeitura de Manaus foram a pauta da 1ª Reunião Ordinária do Conselho Municipal de Gestão Estratégica (CMGE), ocorrida na noite da quinta-feira (39), que reuniu membros e secretários municipais no Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus.

Reunião teve presença de membros e secretários municipais no Palácio Rio Branco. | Foto: Divulgação

Entre as ações apresentadas pelo diretor de engenharia da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), Roger Fonseca, destacam-se a demolição e reconstrução do Terminal de Integração da Constantino Nery - T1; construção do T6, na avenida das Flores; bem como a reforma dos terminais da Cidade Nova - T3, Jorge Teixeira - T4 e São José - T5; e a construção de Estações de Transferência nas avenidas Constantino Nery, Torquato Tapajós e Max Teixeira. Outras intervenções divulgadas foram as ciclovias das avenidas Senador Álvaro Maia, Coronel Teixeira e das Torres.

Segundo Roger, todas as obras serão iniciadas e finalizadas ainda este ano. “É uma determinação do prefeito Arthur Neto de não deixarmos obras inacabadas ao final de sua gestão, para que possamos deixar um legado de grandes intervenções para a cidade nesta gestão”, destacou o engenheiro, acrescentando que as construções facilitarão a locomoção dos manauaras, de Norte a Sul da capital.

Para o presidente do Conselho, Félix Valois, a reunião proporcionou uma visão global do que está sendo feito e do que está programado. “O Conselho é um órgão consultivo e, na medida em que nós ouvimos as diversas secretarias, nós podemos fazer uma coordenação de ideias e encaminhar as sugestões decorrentes ao prefeito para que ele examine a pertinência dessas sugestões”, pontuou.

Obras em andamento

Ainda na reunião, foram citados os projetos já em plena execução, como a construção dos complexos viários Ministro Roberto Campos, na avenida Constantino Nery, que está com 65% de execução, e o Professora Isabel Victoria, na entrada do Manoa, que já alcança os 25% dos trabalhos concluídos, mesma porcentagem da revitalização da ponte do Antônio Plácido de Souza, que liga o Educandos ao Centro.

*Com informações da assessoria