Parada programada deixará bairros sem água em Manaus; confira a lista

Manaus - A concessionária Águas de Manaus realizará uma parada programada das a 22h até 6h de sábado, desta sexta-feira (31), para realizar obras da Avenida Constantino Nery, para que o serviço de substituição de uma adutora possa ser concluído.

Com isso, as áreas afetadas com a parada emergencial são conjunto Cidade Jardim, Vila Bafururu, conjunto Jornalista, conjunto Tocantins, Chapada, conjunto Hydea e parte do São Jorge

Após a finalização dos serviços, a água começa a retornar nas regiões de maneira gradativa. A previsão é que o serviço esteja normalizado na área em até 8h após a conclusão do serviço.

Reserve água

Por conta da parada programada, a concessionária reforça a necessidade de a população dos bairros abrangidos reservar e fazer o uso consciente de água nos períodos informados. Para minimizar os impactos, atividades que utilizam muita água, como lavagem de roupas, limpeza de casa ou similares devem ser evitadas pela população durante a parada programada.

*Com informações da assessoria