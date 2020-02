Após brigar com os pais, adolescente de 15 anos desaparece em Manaus

Manaus - O adolescente Pedro Luiz, de 15 anos, é filho adotivo de uma família moradora do conjunto Núcleo 15, bairro Cidade Nova 3, Zona Norte de Manaus. No último sábado (28), o jovem discutiu com os pais, depois de se recusar a arrumar o quarto e disse que sairia de casa e não retornaria.

Pedro tem pele morena, o corpo físico é de estatura alta, porém é magro. Quando o adolescente saiu de casa, vestia uma camisa azul de anime, uma bermuda preta e chinelo.

De acordo com os familiares, o adolescente tem enfrentado muitos problemas emocionais, e isso tem causado conflitos familiares. A mãe de Pedro, Rosa Gomes, que trabalha como costureira há muitos anos, falou sobre como tem passado os dias sem o filho.

“Brigamos por besteira. Ele se recusa a fazer seus afazeres domésticos. Eu pedi apenas para ele arrumar o quarto, e ele se revoltou, disse que ia sair de casa. Eu pensei que fosse apenas na hora da raiva, quando vi ele não voltou mais para casa. Saímos à procura, mas não o encontramos. Ele é nosso filho adotivo, mas o amamos do mesmo jeito que os outros”, declarou a mãe.

Quem souber alguma Informação de Pedro Luiz Gomes, entre em contato com a família do adolescente, por meio dos números (92) 99291-1238 ou (92) 99304-8315.