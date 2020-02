Moradores de bairro em Manaus dizem viver na 'rua dos sapos'

Manaus - Você já ouviu falar na Sapolândia? De acordo com as declarações de moradores, existe indícios comprovando que a cidade dos sapos é localizada no bairro Nova Cidade. Entre buracos, lodo e uma grande quantidade de mato, os sapos compõem as ruas do bairro, que fica localizado na Zona Norte de Manaus. O Em Tempo esteve no local e presenciou a cantoria dos sapos.



Conforme mostram as fotos, as vias estão completamente destruídas, dificultando o acesso de pedestres e o tráfego de automóveis. Muitos acidentes já aconteceram no local, principalmente com automóveis, comentam os populares.

A comunidade afirma que há anos não veem asfalto no local, e que isso tem causado uma problemática, tanto aos pedestres, quanto aos condutores de veículos. As ruas 38, 40, 41, 42 e 56 são vizinhas da avenida Nepal, umas das principais vias do Nova Cidade.

A situação atual tem causado desconforto aos moradores, como é o caso da aposentada Maria Oliveira, de 64 anos, moradora da rua 56. A idosa contou sobre os problemas com a infraestrutura.

| Autor: Rogério Barros

“Essa rua está horrível, e esse buraco precisa ser tapado. Olha a altura desse mato e essa cratera. Quando chove, fica horrível. Eles vieram aqui para tentar tapar, mas ficou pior. Eu chamei vocês para pedir socorro porque isso é absurdo", contou Maria.

Indignada, a aposentada continuou o relato: "Se a gente deixar de pagar os impostos, algo acontece conosco. Porém, o que acontece com os governantes quando deixam de fazer o que precisam fazer? Nada acontece! Carro não está passando aqui, apenas moto, e precisa trafegar bem devagar”, relatou indignada a aposentada.

Conforme informações dos moradores, o bairro é povoado por muitos aposentados e com o lodo acumulado entre um buraco e outro, uma simples caminhada tem se tornado perigosa. A Luciane de Souza, dona de casa e mãe de três filhos, fez declarações sobre sua opinião quanto ao estado das ruas.

“Aqui na rua 40, como dá para ver, está cheia de buraco e mato. As crianças não brincam nas ruas e idosos não saem, pois temem cair. Os buracos estão acabando com os automóveis, e quando chove tudo piora. A água passa por cima do buraco e sai levando o restante de asfalto que sobrou. Já são mais de três anos que essa rua não é asfaltada. Existem ruas aqui que são impossíveis de trafegar”, descreveu Luciane.

Segundo os moradores, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) já foi acionada, porém ainda não foi ao local.

Resposta do órgão

Em nota, a Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf) respondeu que, atualmente, por meio do distrito de obras que atende a área, está executando obras de drenagem superficial e tapa buracos na Rua 151, na sequência as equipes atenderão as demais vias do bairro. As ruas 38, 40, 42 e 56 estão na agenda dos serviços.