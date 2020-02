Novo Arcebispo de Manaus assume cargo com missa de acolhida

Manaus - Com cânticos alegres e muita emoção, a missa de acolhida do novo Arcebispo de Manaus aconteceu na noite de sexta, na Catedral Metropolitana de Manaus Nossa Senhora da Conceição, no Centro. A indicação de Dom Leonardo Ulrich Steiner, 69, em substituição a Dom Sérgio Castriani, 65, foi feita pelo próprio papa Francisco.

Padres locais e de outros lugares, como Pará, Porto Alegre e Porto Velho, estavam presentes na acolhida. O novo Arcebispo, com o gesto de comunhão, recebeu um crucifixo e o beijou - símbolo do seu amor e devoção ao catolicismo.

Com canções de adoração, os fiéis emocionados, cantavam e choravam. Ao portal Em Tempo, Dom Leonardo Steiner declarou que está feliz com a receptividade dos fiéis de Manaus.

“O sentimento é de gratidão. Gratidão pela nomeação e gratidão pela receptividade do fiéis. Agradeço também a recepção dos padres em Manaus e, principalmente, gratidão em poder servir” contou.

Para o ministro e coordenador da irmandade do Santíssimo Sacramento, Valter Fernandes, essa celebração é um momento importante para a Igreja Católica.

“A celebração de acolhida ao novo Arcebispo é bem-vinda, é do bem. Por que todos nós já recebemos arcebispos aqui em Manaus. Essa nomeação foi realizada pelo Papa Francisco, então pra mim foi uma ótima escolha. Dom Leonardo tem o um conhecimento grande e geral da igreja católica” contou o ministro.

Mesmo felizes com a chegada do novo Arcebispo, os fiéis relataram que estão tristes com a saída de Dom Sérgio Castriani, que foi o líder religioso em Manaus desde 2013. Maria José dos Santos foi um deles. Ela assistiu toda a missa com lágrimas nos olhos.

“Sou católica desde criança e meu pais também são. Estou muito emocionada, e triste pela saída do meu amado bispo Dom Sérgio. Mas eu também estou feliz por está acolhendo o Dom Leonardo. A celebração é muito tocante e emocionante. Já chorei bastante na entrega do cajado. Eu não posso deixar de citar o sentimento de esperança, que venham dias melhores”, declarou Maria.

Arcebispo

Dom Leonardo Ulrich Steiner nasceu em 6 de novembro de 1950 em Santa Catarina. De maio de 2011 a maio de 2019 foi Secretário Geral da Conferência Episcopal Brasileira