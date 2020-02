Casamento coletivo é realizado em Manaus com 148 casais

Manaus- O sonho do matrimônio de 148 casais foi realizado na noite desta sexta-feira (31), com o casamento coletivo promovido pela Prefeitura de Manaus. O evento faz parte do projeto “Casamento Coletivo Civil", idealizado e coordenado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc) em parceria com o Fundo Manaus Solidária.

O clima de romance tomou conta do Parque Municipal do Idoso (PMI), no bairro Nossa Senhora das Graças, Zona Centro-Sul, palco dos votos de compromisso dos casais selecionados após uma triagem socioeconômica realizada pelos Centros de Referência de Assistência Social (Cras). Antes do tão esperado “Sim” e da troca de alianças, os 148 casais ouviram uma palestra do juiz de Direito Luiz Cláudio Chaves.

"É um momento de muita alegria, esse é o segundo casamento coletivo na gestão do prefeito Arthur Virgílio Neto. É a realização de um sonho para 148 casais, que esperaram por tanto tempo por esse momento. A Prefeitura de Manaus realizou esse sonho por meio de muitas parcerias, inclusive da Câmara Municipal de Manaus, e com todo o apoio do Fundo Manaus Solidária, coordenado pela primeira-dama e presidente, Elisabeth Valeiko Ribeiro, que somou com todos para a realização de um evento lindo como este”, destacou a secretária municipal da Semasc, Conceição Sampaio.

A ação é baseada no projeto “Educação e Direitos Humanos para Valorização da Pessoa Humana”, do Departamento de Direitos Humanos (DDH) da Semasc. Para realização do evento, a prefeitura contou com apoio de emendas parlamentares dos ex-vereadores Plinio Valério, Álvaro Campelo e João Luiz e do vereador Carlos Porta, aplicadas na regularização jurídica dos noivos.

Gratidão

Para Dirlan Batista do Nascimento, 32, o casamento coletivo foi a oportunidade que ele e, a agora mulher, Sidlea Martins, 33, tiveram para realizar um sonho antigo.

"Há oito anos gostaríamos de ter realizado o casamento, mas as condições não eram favoráveis. Com essa oportunidade da Prefeitura de Manaus estamos realizando esse sonho e pretendemos ser felizes para sempre", contou Dirlan sem conter a emoção.

Ainda jovens, mas há seis anos juntos e com muitos planos para o futuro, o casal João Lucas dos Santos, 20, e Adriane Araújo, 19, estavam com dificuldades para juntar dinheiro para pagar uma festa de matrimônio e viram no casamento coletivo a oportunidade de economizar e começar uma nova etapa da vida.

"Ficamos sabendo dessa oportunidade maravilhosa oferecida pela Prefeitura de Manaus, pois há um tempo estávamos planejando uma festa, mas os custos altos estavam nos impedindo. A família é muito importante para nós dois e agora vamos começar uma nova etapa em nossas vidas", contou a noiva Adriane.

