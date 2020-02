Águas de Manaus incentiva consumidores à aderirem à tarifa social

Manaus - Desde que chegou na cidade, a Águas de Manaus vem incentivando usuários de baixa renda a aderirem à tarifa social, benefício que concede 50% de desconto na conta de água. A adesão ao programa é simples e pode ser feita em um dos atendimentos presenciais da empresa, com a apresentação do cartão Bolsa Família, documentos pessoais e do imóvel.

Atualmente, 36.657 mil consumidores já estão cadastrados na tarifa social. O levantamento é referente a dezembro de 2019. Com a chegada da Aegea, em junho de 2018, 16 mil consumidores haviam sido cadastrados, o que já corresponde um aumento de cerca de 130% de usuários do serviço com desconto nas contas de água.

Ao se cadastrar, o cliente obtém 50% de desconto no pagamento da tarifa, pois o benefício recai sobre a primeira faixa de consumo, que automaticamente é estendida de 0 a 10 metros cúbicos para 0 a 15 metros cúbicos por mês. Isso representa 15 caixas de mil litros de água. O benefício é concedido em cumprimento à Lei nº 2.001, de 26 de junho de 2015, Art. 1.º.

Uma das beneficiárias da tarifa social, a moradora do bairro Cachoeirinha, Maria Selma, conta que foi cadastrada para receber o benefício quando o bairro onde mora recebeu os serviços das equipes do Programa Vem Com A Gente, em agosto de 2018. “Agora tenho uma conta no meu nome e posso pagar um valor que cabe no meu bolso. Foi ótimo ter sido incluída na tarifa social”, afirmou.

O bairro Cachoeirinha foi um dos 62 locais onde o programa Vem Com A Gente já visitou fazendo atendimento de porta em porta e oferecendo também o cadastro na tarifa social. Além disso, os consumidores também podem procurar os pontos físicos de atendimento da concessionária, localizados nos PAC’s e loja física da Águas de Manaus, na rua Leonardo Malcher, no bairro Centro.

“Desde que as equipes da empresa passaram por aqui, tenho visto melhorias. Antigamente, não tínhamos acesso a água de qualidade por sermos moradores de uma área de palafita, mas agora o abastecimento tem sido satisfatório. Melhorou também a facilidade de estar com as contas em dia”, destacou a autônoma Maria Selma.

Para aderir ao benefício é necessário ser cliente da classe residencial, ser titular da ligação de água, proprietário, possuidor legítimo ou inquilino, estar inscrito no Programa Bolsa Família do Governo Federal, possuir ligação de água hidrometrada, sem violação, adulteração ou fraude.

As pessoas de baixa renda que não possuem ligação de água e desejam aderir ao programa para ter acesso ao benefício de 50% de desconto, é garantida a isenção do valor do serviço da primeira ligação domiciliar, sendo permitida apenas uma ligação por usuário. A adesão ao programa é simples e gratuita.

DOCUMENTOS NECESSÁRIOS - Para se cadastrar e receber o benefício da Tarifa Social é preciso apresentar: Número de Inscrição no Programa Bolsa Família (NIS); documentos que comprovem a titularidade da ligação de água; RG; CPF e comprovante de residência.

PONTOS FÍSICOS DE ATENDIMENTO DA ÁGUAS DE MANAUS:

Horários de funcionamento: de segunda à sexta de 8h às 17h.

Aos sábados, apenas a loja central funciona, de 8h às 12h.

Loja Central: Avenida Leonardo Malcher, 1237, Centro, nas proximidades do Sebrae.

PAC Alvorada: Avenida Desembargador João Machado, nº 4.922, Planalto.

PAC Sumaúma: Av. Noel Nutels, 1.762, Cidade Nova, dentro do Shopping Sumaúma.

PAC Compensa: Avenida Brasil, nº 1.235, Compensa.

PAC São José: Alameda Cosme Ferreira, nº 8.047, no 2º piso do UAI Shopping (Antigo Shopping São José).

PAC Via Norte: Avenida Arquiteto José Henrique Bento Rodrigues, nº 3.760 Nova Cidade, dentro do shopping Via Norte.

PAC Municipal T4: Avenida Camapuã, nº 2.985, Cidade Nova, dentro do Shopping Phelippe Daou.

PAC Municipal Praça 14 - rua Afonso Pena, bairro Praça 14 de Janeiro. Funcionamento de 8h às 14h.

ATENDIMENTOS ITINERANTES:

Horários de funcionamento: segunda à sexta, das 8h às 17h.

Vem com a Gente: Rua Argentina, 1985, na igreja Assembleia de Deus – Ministério de Parada de Lucas, bairro Flores.

Com informações da assessoria*