Coari recebe investimentos de R$ 4 milhões e amplia rede elétrica

Coari- No mês de abril de 2019, a Amazonas Energia iniciou uma série de obras e investimentos na cidade de Coari. Cinco áreas de invasões foram regularizadas, como os bairros de Nazaré Pinheiro, Ciganópolis, Vale da Benção, Grande Vitória, Pera I, II e III e União Vila Miguel. Estas áreas citadas não eram regulares e possuíam redes clandestinas de energia que prejudicavam os clientes que pagavam suas contas em dia.

Nos bairros citados foram implantados 703 novos postes, 40 transformadores, 25 quilômetros de cabos multiplexados e revestidos de última geração. A empresa responsável pelas obras de ampliação e melhoria de rede de distribuição em Coari foi a Ribeiro e Torres, com investimento de cerca de R$ 4 milhões.

Em Coari cerca de 250 quilômetros de rede elétrica estão recebendo podas de árvores e limpeza de faixa de servidão para melhorar a qualidade e confiabilidade do sistema.

A finalidade das obras e investimentos foi para melhorar a redução de desligamentos, diminuir as perdas, ampliação de rede elétrica para novos consumidores, melhoria do nível de tensão e qualidade de energia aos demais clientes e equilíbrio de carga do sistema. O próximo município a receber obras de melhorias e ampliação é a localidade de Tefé, onde balsas com materiais já estão a caminho do município.

*Com informações da assessoria