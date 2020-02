Wilson Lima entrega Centro Social e beneficia famílias do Mutirão

Governados do Amazonas Wilson Lima. | Foto: Divulgação

Manaus – Na manhã desta segunda-feira (3), o Centro Estadual de Convivência da Família (CECF) Professora Teonízia Lobo, localizado na rua Itaeté, bairro Amazonino Mendes (Mutirão), Zona Norte, foi entregue à comunidade pelo governador do Estado, Wilson Lima.

O centro social faz parte das ações de revitalização do projeto “Muda Manaus” do Governo do Estado. Serviços de limpeza, pintura e recuperação nos prédios e quadras da unidade foram realizados em parceria entre as secretarias de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus (Seinfra) e de Administração Penitenciária (Seap), que disponibilizou dez reeducandos e seis fiscais.

O Centro de Convivência Teonízia Lobo faz parte da Proteção Social Básica da Assistência Social e atua na prevenção a situações de vulnerabilidade e risco, oferecendo atividades psicossociais e pedagógicas voltadas para crianças, adolescentes, adultos e idosos, por meio da Secretaria de Assistência Social (Seas) e secretarias parceiras.

“Em todos os bairros pelos quais o Muda Manaus está passando, nós vamos revitalizar a estrutura que o Estado tem nesses locais, usando a mão de obra carcerária que é uma mão de obra que faz parte de um programa de ressocialização”, comenta Wilson Lima.

O espaço ainda oferece qualificação profissional, por meio de parceria com o Centro de Educação Tecnológica do Amazonas (Cetam), que inicia o ano letivo no local com aulas de 19 diferentes cursos também na segunda (3) com mais de 550 alunos da comunidade.

O espaço foi a realização da a primeira edição do programa, iniciado em dezembro de 2019. Na entrega do centro de convivência, o governador ainda comenta do próximo “Muda Manaus”, a ser realizado de 6 a 8 de fevereiro, no bairro Jorge Teixeira, Zona Leste da capital.

“Algumas situações que vamos resolver como escadões, ponte, reforma na praça de alimentação do bairro, no campo que o pessoal usa para jogar bola no final de semana e também as ações sociais da SEJUSC, Secretaria de Ação Social e demais secretarias que têm ações que possam desenvolver aquela comunidade”, antecipou o governador.

