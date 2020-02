Coleta seletiva será realizada durante o Carnaval em Parintins

Parintins- A Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) e da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (Sema), em parceria com a Prefeitura de Parintins, deixará a alegria do folião parintinense mais sustentável com a implantação de pontos de coleta seletiva nos blocos e bandas de Carnaval do município.

O acordo para a implantação desses pontos foi definido após uma reunião, que contou com a participação da secretária municipal de Cultura, Karla Viana, do secretário municipal de Meio Ambiente, Alzenilson Aquino, e da supervisora do Centro Multifuncional do município, Fabiana Campelo.

Além dos principais eventos da folia de Momo, outros pontos de coleta também serão instalados no Centro de Atendimento ao Turista (CAT) e na Câmara Municipal de Parintins (CMP), segundo confirmou o secretário Alzenilson Aquino.

De acordo com o diretor-presidente do Ipaam, Juliano Valente, o Governo e a Prefeitura de Parintins vão aproveitar os eventos para levar a mensagem de preservação do meio ambiente.

O secretário municipal de Parintins, Alzenilson Aquino, destacou que os dois primeiros pontos foram instalados no Centro de Atendimento ao Turismo e na Câmara Municipal de Parintins, além do Centro Multifuncional.'

Continuidade

Para o secretário de estado do Meio Ambiente, Eduardo Taveira, a ação é a continuidade das atividades de educação ambiental realizadas no estado. “A iniciativa dos pontos de coleta seletiva é uma maneira de incentivar a população parintinense e os visitantes a realizarem o descarte de resíduos de maneira adequada, principalmente nesse período de festas. Nosso trabalho é promover uma consciência ambiental e ainda gerar renda para os catadores do município”, destacou.

*Com informações da assessoria