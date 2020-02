Saiba como adquirir ou recadastrar o cartão da meia passagem em Manaus

O prazo para o cadastro e recadastro inicia hoje (3) estende-se até o dia 28 de fevereiro de 2020 | Foto: Leonardo Mota

Manaus - Iniciou nesta segunda-feira (3) o período de cadastro e recadastro da meia passagem no Sistema de Passagem Estudantil da Prefeitura de Manaus para estudantes que utilizam o transporte coletivo. O prazo vai até o dia 28 de fevereiro. Os estudantes devem ficar atentos aos prazos para garantir a meia passagem. A convocação foi feita nesta manhã, na sede do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus. Tire dúvidas sobre o cadastro e recadastro.

Recadastro

Quem já possui o cartão estudantil precisa fazer o recadastro. A atualização no sistema permitirá ao estudante a liberação do limite de passagens. O recadastro é feito pelo site estudantes.manaus.am.gov.br

Após o preenchimento dos dados, a própria instituição de ensino mencionada no recadastro aprovará para a compra dos créditos. Caso a Instituição não aprove de imediato, o estudante terá direito a compra de 32 crédito para a cota de férias.

Novidades no cadastro

Para aqueles que irão fazer o cadastro pela primeira vez, receberão a nova versão da carteira, mas, desta vez, sem foto e sem limite de idade. O cadastro deve ser feito pelo site estudantes.manaus.am.gov.br

Após fazer o cadastro nos sites, o estudante aguardará 72 horas e deverá comparecer no Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros do Estado do Amazonas (Sinetram), localizado na avenida Constantino Nery, próximo a Terminal 1, ou no Posto de Atendimento do IMMU, localizado no Shopping Phellipe Down, Zona Leste próximo ao Terminal 4. O local dispõe das mesmas opções e serviços.

O vice-presidente de transportes do IMMU, Pedro Carvalho, pediu atenção dos estudantes para a data estipulada pelo órgão. "As pessoas devem procurar esses dois postos no período estipulado e fazer o seu cadastro. É importante se preocupar com a data e não adianta fazer o recadastro ou cadastro se você não vai estudar. As Instituições validam a liberação de créditos", ressaltou.

É importante estar atento ao prazo do Sinetram | Foto: Bruna Oliveira

Sobre as filas de espera que são aguardadas nos primeiros dias e no fim do prazo. Pedro Carvalho orienta aos estudantes e pais de alunos, que moram nas zonas Leste e Norte, a buscarem atendimento no Shopping Phelippe Daou.

"O novo local de atendimento na Zona Leste é para desafogar a grande procura do Sinetram da Constantino e evitar as grandes filas que conhecemos todos os anos. As zonas Norte e Leste têm um grande número de estudantes e podem se deslocar até o Shopping para o cadastro", afirmou.

O Shopping Phelippe Down é a nova opção para o cadastro dos estudantes para o direito a meia passagem | Foto: Divulgação

Neste ano, além de apresentar o documento com foto, é necessário que o estudante apresente o Cadastro de Pessoa Física (CPF) para solicitar a emissão do Cartão do Estudante. Os menores de 18 anos devem comparecer com o responsável legal. Ele aguardará igualmente a comprovação da Instituição de Ensino para a compra de créditos referentes ao curso que irá frequentar.

Números

Segundo o Gerente de Cadastro Estudantil, Keverson Neponuceno, no ano de 2019 houveram 54.958 cadastros e 324 recadastros. No total, cerca de 379 mil estudantes utilizaram o benefício da meia passagem.

O número tende a ser maior devido a grande demanda de bolsas de estudos ofertadas para estudantes do Amazonas. O período de maior procura do serviço acontece nos meses de fevereiro e março. "Se o aluno perde o prazo de fevereiro, não consegue comprar em março, e assim sucessivamente. É importante estar atento às datas", afirmou Keverson.

A Prefeitura de Manaus alerta que o valor da meia passagem pago nos ônibus será apenas por meio do cartão e não no dinheiro.

