Filhas procuram por mãe desaparecida desde sábado (1º) em Manaus

Manaus - Maria do Perpétuo Socorro da Silva Maia, de 49 anos, está desaparecida desde a manhã do dia 1º de fevereiro. A única pista da família até o momento sobre o paradeiro da mulher indica que ela estava no bairro Centro, Zona Sul de Manaus.

Na manhã desta segunda-feira (3), as filhas de Maria do Perpétuo informaram que não têm novas informações sobre o paradeiro da mãe.

De acordo com Cleonice Paiva, uma das filhas, no dia do desaparecimento, a mãe avisou que iria sair para entregar um rancho a uma amiga. "Logo após isso, ela foi para o Centro, mas precisamente na avenida Constantino Nery, onde foi estabelecido o contato pela última vez.



A filha conta que Maria conversou pelo WhatsApp com uma amiga e enviou um áudio avisando que iria desligar o celular, pois estava voltando para casa, por volta das 10h. Após a mensagem, a família não recebeu mais notícias.

Cleonice Paiva informou que a mãe tem uma cicatriz no joelho que pode ajudar a identificá-la.

Sabrina Silva, a segunda filha, informou que a mãe usava um vestido azul florido com uma blusa preta na última vez em que foi vista.

Maria é morena, possui cabelos lisos, na cor preta, e olhos castanhos.

O desaparecimento está sendo investigado pela Delegacia Especializada em Ordem Política e Social (Deops), da Polícia Civil do Amazonas. Quem tiver informações sobre o caso, pode entrar em contato com a polícia pelo número (92) 3214-2268.

A família da desaparecida pode ser informada pelos números: (92) 98410-8159 ou (92) 99515-8203.

*Estagiária sob supervisão do editor Isac Sharlon