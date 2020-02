Susam busca apoio do Banco Mundial em oficina, em Brasília

Manaus- O secretário de Estado de Saúde (Susam), Rodrigo Tobias, participa, nesta segunda-feira (3), da Oficina do Programa Progestão do Banco Mundial, em Brasília. Na oportunidade, o secretário também discute propostas de crédito financeiro para a saúde estadual.

O Progestão é um programa do Banco Mundial que auxilia unidades da federação em questões estruturais, seja com aporte financeiro ou consultoria nas áreas de Recursos Humanos, Previdência e Compras.

Convite

O secretário da Susam foi convidado pelo Banco Mundial para trocar experiências com representantes dos estados do Pará, Goiás e Mato Grosso durante a sessão de trabalho denominada “Gestão e Saúde”.

De acordo com Rodrigo Tobias, na discussão também serão abordados os processos que possam gerar economicidade aos estados para a melhoria da saúde. “Gerar economicidade é oferecer serviços de melhor qualidade, otimizando recursos, para o maior número possível de pessoas que precisam”, concluiu.

Banco Mundial

A organização é composta por 189 países membros, com equipes espalhadas em mais 170 países, além de possuir mais de 130 escritórios em todo o mundo. O maior banco de desenvolvimento do mundo trabalha em todas as principais áreas de desenvolvimento, fornece uma ampla variedade de produtos financeiros e assistência técnica e ajuda os países a enfrentar os desafios por meio da troca de conhecimentos de ponta e da aplicação de soluções inovadoras.

*Com informações da assessoria