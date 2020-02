Vídeo: incêndio assusta moradores de São Gabriel da Cachoeira, no AM

O incêndio assustou moradores próximos ao local | Foto: Reprodução

Manaus - Um incêndio de grandes proporções iniciou na noite desta segunda-feira (3) no município de São Gabriel da Cachoeira (a 853 quilômetros de Manaus). Segundo informações dos moradores do local, o fogo começou em uma área de mata denominada Pedra da Fortaleza.

O incêndio assustou moradores da localidade, mas, conforme o bombeiro civil Samuel Barroso, o fogo já foi controlado. "Foi controlado com sucesso e novamente a brigada de incêndio não compareceu. Foi o jeito controlar com o que tínhamos no momento. Controlamos com galhos de árvore com bastante folhagem na ponta para fazer o abafamento das chamas", explicou.

Alguns moradores relataram o local exato das chamas. "Foi na pedra da Cosama, mas era visto mais para o lado do Porto dos Coimbras. O fogo estava muito alto, parecia que ia se espalhar por toda a área", disse uma moradora que avisou a família a vizinhos por mensagens nas redes sociais.

O Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) não possui posto em São Gabriel da Cachoeira.

Na ocasião, dois militares ficaram feridos | Foto: Reprodução

Outro caso de incêndio

Em julho de 2018, uma balsa do Exército Brasileiro explodiu no porto do município . Dois soldados sofreram queimaduras. O incêndio começou no momento que a balsa estava abastecimento. O fogo se alastrou e atingiu outras embarcações civis que estavam próximas.

A Polícia do Exército (PE) foi acionada, e todos os procedimentos de segurança foram adotados para conter danos causados pelo acidente. A 2ª Brigada de Infantaria de Selva, com sede em São Gabriel, instaurou procedimento administrativo para apurar danos materiais, responsabilidades e causas da explosão.

