Motoristas de app voltam a protestar contra o preço da gasolina no AM

Manaus - Movidos ainda pelos altos preços do combustível, motoristas de aplicativo voltaram a protestar em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (ALEAM), localizada na avenida Mario Ypiranga, na Zona Centro-Sul de Manaus, na manhã desta terça-feira (4).

A movimentação começou, por volta das 7h, nas redondezas do Clube Municipal, na avenida Torquato Tapajós, e seguiu até à Aleam.

Na semana passada, os motoristas também realizaram duas manifestações referente ao preço da gasolina que está custando R$ 4,79 nos postos da capital amazonense.

Motoristas pedem providências das autoridades sobre o preço da gasolina | Foto: Leonardo Mota

A motorista de aplicativo Katia Souza, 36 anos, conta que os altos preços trazem prejuízos a quem trabalha na categoria de motorista. “Quando tem um alto preço nos postos a gente acaba tendo que trabalhar muito mais horas para conseguir o que a gente faria com a gasolina a R$3,79”.

O motivo da manifestação, segundo os motoristas, foi para discutir com o poder público sobre a redução da carga tributária do governo do estado.

Segundo informações, os representantes da classe iriam se reunir com o governador Wilson Lima ainda nesta terça (4). Caso a reunião não fosse positiva, o próximo passo, segundo os motoristas, será um protesto nas entradas das refinarias.

Policiais acompanharam a manifestação | Foto: Leonardo Mota

Outras manifestações

Alguns representantes dos sindicatos dos trabalhadores também estavam realizando manifestação em frente à Aleam. O motivo seria o fim do vale alimentação descontado em cartão.

Trânsito

A manifestação deixou o trânsito congestionado em algumas vias da cidade. Agentes do Instituto de Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU) foram acionados para ajudar no fluxo.