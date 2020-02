Conselho Estadual de Saúde realiza segunda eleição suplementar

Manaus- Nesta terça-feira (4), acontece a segunda eleição suplementar para vagas remanescentes do Conselho Estadual de Saúde (CES). O pleito está sendo realizado no auditório Maria Eglandina Nunes Rondon, localizado na Secretaria de Estado de Saúde (Susam), e a votação encerra às 17h.

A eleição visa preencher quatro vagas titulares para representantes de entidades estaduais de prestadores de serviço de saúde, aquelas que congreguem hospitais, estabelecimentos e serviços de saúde privados; entidades e/ou movimentos representativos de pessoas com deficiência; entidades religiosas; entidades prestadoras de serviços de saúde.

As entidades inscritas e aptas para concorrer foram a Universidade Federal do Amazonas (Ufam), o Centro de Vida Independente do Amazonas (CVI); o Movimento de Reintegração das Pessoas Atingidas pela Hanseníase (Morhan); Instituto de apoio e Inclusão da Pessoa com Deficiência do Amazonas (Iaidam); Cáritas Arquidiocesana de Manaus e Renascer.

A presidente da Comissão Eleitoral, Suellen Couto, contou que essa será a última eleição suplementar para completar as vagas de conselheiros para o mandato de 2019-2021 e que prevê um comparecimento maior nessa votação em relação à primeira eleição suplementar, realizada em dezembro.

De acordo com a presidente, os votos serão contabilizados ainda nesta terça-feira, ao fim da votação, e o resultado será divulgado na quarta-feira (5).

CES Amazonas

O Conselho Estadual de Saúde é um colegiado, com a participação de diversas entidades, com a finalidade de estabelecer, acompanhar, controlar e avaliar as políticas estaduais de saúde desenvolvidas no estado.

*Com informações da assessoria