Adoção de animais e orientação veterinária farão parte de feira

No espaço pet friendly haverá conscientização dos benefícios da adoção de pets | Foto: Reprodução

Manaus - A partir do dia19, começa no Complexo Turístico da Ponta Negra, Zona Oeste, a partir das 17h, a primeira etapa da Feira da Mulher Empreendedora, que contará com a venda de produtos artesanais e ainda reúne novidades do mundo pet. Ao todo, 30 expositores estarão presentes.



Nesta semana, em reunião entre a deputada estadual Joana Darc e a vereadora Mirtes Salles (PL), idealizadora do evento, ficou definido a criação de um espaço pet friendly na Feira da Mulher Empreendedora.

No espaço pet friendly haverá conscientização dos benefícios da adoção de pets, orientação veterinária, adoção de animais, cadastro para castração de gatos, distribuição gratuita de vermífugos e a comercialização de itens de Ongs de proteção animal como canecas, chaveiros, bótons e camisas para ajudar na manutenção e tratamento de animais resgatados.



Joana Darc parabenizou a presidente da Comissão de Defesa e Proteção dos Direitos da Mulher da Câmara Municipal de Manaus (CMM), vereadora Mirtes Salles, pela iniciativa de criar a Feira da Mulher Empreendedora e disse ainda que esse tipo de ação afeta positivamente as mulheres que estão à espera de uma oportunidade de negócio. “Essa ideia de ter um espaço pet friendly na Feira da Mulher Empreendedora é muito importante, porque temos no segmento pet, mulheres que fazem parte das ONGs de proteção animal que têm vontade de empreender, como por exemplo, no ramo da confecção de roupinhas para cachorro e acessórios para animais de estimação”, enfatizou Joana.



A feira faz parte do projeto “Mulher Empreendedora” e as parlamentares Joana e Mirtes já estudam a ampliação do projeto, que conta com as parcerias do Fundo Manaus Solidária, Instituto Municipal de Ordem Social e Planejamento Urbano (Implurb) e Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi).