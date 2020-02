Moradores cobram segurança após série de mortes na Zona sul de Manaus

Manifestação iniciou no mesmo local onde ocorreu o tiroteio | Foto: Divulgação

Manaus - "Zona Sul pede Paz e Justiça por Thiago e Lívia", esse foi o apelo feito pelos familiares de Lívia da Silva Leite, de 15 anos, e Thiago Gomes da Silva, 18. Amigos e outros moradores da comunidade realizaram uma manifestação, na tarde desta terça-feira (4), na rua Marquês da Silveira com a avenida Parintins, bairro Cachoeirinha, mesmo trecho onde ocorreu um tiroteio e os jovens acabaram baleados na noite do dia 29 de janeiro deste ano. Lívia morreu no mesmo dia ao dar entrada no hospital e Thiago morreu dois dias depois.

Com apoio de carro de som, cartazes e balões brancos, os 200 manifestantes caminharam pelas principais vias do bairro e cobraram segurança e celeridade nas investigações do caso. Além dos dois jovens mortos, outras três pessoas ficaram feridas . No dia do crime, a polícia informou que ocupantes de um veículo modelo Voyage, cor cinza e placa OAK-6092, desceram e efetuaram vários disparos nas pessoas que estavam em um bar.

No entanto, um morador da área, que, por questão de segurança pediu anonimato, informou que o alvo dos atiradores seria um homem, não identificado, que estava pichando um muro da localidade com a sigla da facção criminosa Comando Vermelho (CV).

Conforme familiares, Thiago e Lívia foram vítimas inocentes da violência que devasta a capital amazonense, principalmente a Zona Sul. Segundo o levantamento do Em Tempo, a região é a segunda no ranking entre as zonas de Manaus com mais mortes violentas esse ano . Só em janeiro foram 32 casos na região.

Ainda conforme os familiares, os jovens estavam no bar porque estavam fugindo de uma chuva. Eles foram surpreendidos com o tiroteio.

"Na periferia não mora só bandido, também moram trabalhadores, cidadãos e pais de família. O Thiago não era bandido, ele partiu precocemente. Eu desafio qualquer pessoa que prove ao contrario sobre a reputação do meu sobrinho. Dói ver um jovem perder a vida, ver o povo amedrontado e, principalmente, dói ver a população com medo dentro das próprias casas", disse Carlos Mota, tio de Thiago.