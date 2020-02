Vídeo mostra momento que aposentado é atingido por carro na Zona Norte

A vítima foi socorrida mas não resistiu aos ferimentos | Foto: Divulgação

Manaus – Um vídeo que repercutiu nas redes sociais, nesta terça-feira (4), flagrou o momento em que o aposentado Manoel Natividade Marques, de 76 anos, foi atropelado e arremessado da motocicleta que conduzia por um carro branco, na avenida Margarita, bairro Cidade de Deus, Zona Norte de Manaus.

Segundo o vídeo, o acidente aconteceu às 6h52. Nas imagens é possível ver o motociclista atravessando a pista para dar o retorno, quando o veículo de cor branca vem em alta velocidade e colide contra o aposentado. Ele é arremessado da motocicleta em via pública.

A vítima ainda chegou a ser socorrida e encaminhada ao Hospital e Pronto-Socorro Platão Araújo, na Zona Leste de Manaus, mas não resistiu aos ferimentos. No laudo preliminar do Instituto Médico Legal (IML), dentre as causas da morte estão: hemorragia, contusão cerebral, politrauma e fraturas expostas de ossos.

O caso deverá ser investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (DEAT).

