Associação Polo Digital de Manaus será lançada nesta quinta-feira (6)

Manaus- A Associação Polo Digital de Manaus (APDM) será lançada oficialmente nesta quinta-feira (6), às 15h30, no auditório Auton Furtado, sede da Federação das Indústrias do Amazonas (FIEAM).

Criada a partir da necessidade de se implementar uma governança centralizada para dar representatividade e unificar o ecossistema do Polo Digital de Manaus (PDM), a APDM buscará fortalecer, a partir do uso eficiente das leis de incentivo, o segmento de Tecnologia da Informação e Comunicação (TICs), importante no suporte ao desenvolvimento de uma nova matriz econômica para a cidade.

A APDM é formada hoje pelos institutos Sidia, Cesar, Eldorado, Softex e Valyup e tem como presidente a também diretora Administrativa do Sidia Instituto de Ciência e Tecnologia, Vania Capela. A sede provisória da APDM fica no Valyup, mas o lançamento será no auditório da FIEAM.

*Com informações da assessoria