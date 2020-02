Após cirurgia, médico diz Arthur Neto está evoluindo na recuperação

Manaus- Nesta quarta-feira (5), um novo Boletim Médico sobre a recuperação do prefeito Arthur Virgílio Neto foi liberado, no dia 31, o prefeito passou por uma cirurgia para prótese total do joelho direito, no Hospital Adventista de Manaus.

Segundo laudo assinado pelo médico Marcos George de Souza Leão e sua equipe, o prefeito se encontra no quinto dia pós-operatório e está realizando sessões diárias de fisioterapia, andando e dobrando o joelho.

Cirurgia

Os médicos informam, ainda, que a evolução do quadro clínico ocorre de forma “excepcional”, sem dor, febre ou outros sintomas. O prefeito Arthur Neto segue despachando normalmente da sua residência e logo retornará às atividades externas.

